Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir
İzmir'de gerçekleşen alçak saldırının son şehidi toprağa verildi

İzmir'de gerçekleşen alçak saldırının son şehidi toprağa verildi

19:4130/09/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Şehit polis memuru Ömer Amilağ
Şehit polis memuru Ömer Amilağ

İzmir'de polis merkezine düzenlenen ve 2 polis memurunun şehit olduğu saldırıda yaralanan polis memuru Ömer Amilağ, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından helallik alınarak şehit polis Amilağ'ın naaşı, toprağa verilmek üzere memleketi Şanlıurfa'ya uğurlandı.

İzmir'in Balçova ilçesinde Eren Bigül'ün polis merkezine pompalı tüfekle düzenlediği, 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın'ın şehit olduğu saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede bugün şehit olan polis memuru Ömer Amilağ (26) için Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Törene şehidin babası Mahmut Amilağ ile nişanlısı Ece Öksüz’ün yanı sıra İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tümamiral Tayfun Paşaoğlu, İzmir Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile şehidin mesai arkadaşları katıldı.


Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okunmasının ardından şehidin özgeçmişi okundu. Kur’an-ı Kerim tilaveti sırasında şehidin nişanlısı tabutun başında,
"Seni böyle mi görecektim? Seni damatlıkla görecektim. Seni çok seviyorum. Ne olur Ömer’imi götürmeyin"
diyerek gözyaşı döktü. Helallik alınmasının ardından şehit polis Amilağ'ın naaşı toprağa verilmek üzere memleketi Şanlıurfa'ya uğurlandı.

Öte yandan, Şehit polis memuru Ömer Amilağ'ın 30 Haziran 2024'ten bu yana İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’nde görev yaptığı bildirildi.



#şehit
#polis merkezi
#İzmir
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ gayrimenkul satışı: 48 ilde 127 konut ve 381 iş yeri açık artırmayla satışa çıkıyor