İzmir'deki polis merkezi saldırısında bir şehit daha

14:5930/09/2025, Salı
İzmir'de polis merkezine düzenlenen hain saldırı.
İzmir'de polis merkezine düzenlenen hain saldırı.

İzmir'in Balçova ilçesinde 8 Eylül'de polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan polis memuru Ömer Amilağ, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Böylece hain saldırıda şehit olan polislerin sayısı 3'e çıktı.

Amilağ, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 23 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.


Polis memurunun cenazesinin, Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenecek törenin ardından memleketi Şanlıurfa'ya gönderileceği öğrenildi.


2 polis şehit olmuştu


Balçova'da 8 Eylül'de Salih İşgören Polis Merkezi'ne E.B. (16) tarafından pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit olmuş, polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile mahalle sakini Galip Güleç yaralanmıştı.


Yaralı polis Dağlı ile Güleç, tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.




#Balçova ilçesi
#Ömer Amilağ
#polis merkezi
#şehit
