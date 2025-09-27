Yeni Şafak
Organize suç örgütüne operasyon: Elebaşları da yakalandı

Operasyonda çeşitli suç unsurları ele geçirildi.
Operasyonda çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Kütahya'da çeşitli suçlara karıştıkları tespit edilen organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda örgüt liderinin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "Nitelikli yağma" suçlarına karıştıkları tespit edilen organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan çalışmalarda örgüt liderinin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında gerçekleştirilen aramalarda; 2 adet toplam 100 bin TL değerinde senet, 37 adet toplam 90 bin 300 TL değerinde banka dekontu, 1 adet yarı otomatik av tüfeği, örgüt üyelerinin kendi aralarında iletişim amacıyla kullandığı 1 cep telefonu, mağdurlara baskı yapmak için kullanılan 5 cep telefonu olmak üzere çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#Kütahya
#Operasyon
#Suç Örgütü
