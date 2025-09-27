Organize suç örgütüne operasyon: Elebaşları da yakalandı

Yapılan çalışmalarda örgüt liderinin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında gerçekleştirilen aramalarda; 2 adet toplam 100 bin TL değerinde senet, 37 adet toplam 90 bin 300 TL değerinde banka dekontu, 1 adet yarı otomatik av tüfeği, örgüt üyelerinin kendi aralarında iletişim amacıyla kullandığı 1 cep telefonu, mağdurlara baskı yapmak için kullanılan 5 cep telefonu olmak üzere çeşitli suç unsurları ele geçirildi.