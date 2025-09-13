Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kütahya
Kütahya’da yol kontrolü yapan jandarma takla atan otomobilin altında kalarak şehit oldu

Kütahya’da yol kontrolü yapan jandarma takla atan otomobilin altında kalarak şehit oldu

15:1313/09/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Takla atan otomobilin sürücüsü, eşi ve çocuğu da yaralandı.
Takla atan otomobilin sürücüsü, eşi ve çocuğu da yaralandı.

Kütahya’da yol kontrolü yapan jandarma, takla atan otomobilin altında kalıp sürüklenerek şehit oldu.

Alınan bilgilere göre, Kütahya - Çavdarhisar yol 35. kilometresinde yol kontrolü yapan Jandarma uzman çavuş Yücel Yeşil (26), karşı şeritten takla atarak gelen otomobilin altında kalarak sürüklendi. Yeşil, olay yerinde şehit oldu. Takla atan otomobilin sürücüsü, eşi ve çocuğu da yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.




#kütahya
#jandarma
#şehit
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ E-DEVLET BAŞVURU EKRANI 2025: TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman, başvuru tarih açıklaması geldi mi?