Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: Sürücü hayatını kaybetti

Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: Sürücü hayatını kaybetti

15:1113/09/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Otomobil aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı.
Otomobil aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı.

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Akyar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Bardak, (33) idaresindeki 07 EEY 76 plakalı otomobil, Korkuteli’nde Akyar istikametine giderken aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan sürücü Mehmet Bardak, kaldırıldığı Korkuteli Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.




#sürücü
#otomobil
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK BURS BAŞVURU TARİHİ SON AÇIKLAMALAR: KYK burs/öğrenim kredisi başvurusu ne zaman, hangi tarihte yapılacak?