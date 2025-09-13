Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Bursa'da yolcu otobüsü tırdaki gemi çapasına çarptı: 3 kişi yaralandı

Bursa'da yolcu otobüsü tırdaki gemi çapasına çarptı: 3 kişi yaralandı

15:0713/09/2025, Saturday
AA
Sonraki haber
Bursa'da yolcu otobüsü tırdaki gemi çapasına çarptı
Bursa'da yolcu otobüsü tırdaki gemi çapasına çarptı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde karşı yönden gelen tırın dorsesindeki gemi çapasına çarpan yolcu otobüsünde 3 kişi yaralandı.

Erkan B. (56) idaresindeki 54 AAY 105 plakalı yolcu otobüsü, Yalova-Bursa kara yolu Süpürgelik mevkisinde çalışma nedeniyle tek şeride düşen yolda, karşı yönden gelen Kemal S. (63) yönetimindeki 26 AJC 519 plakalı tırın dorsesindeki gemi çapasına çarptı.

Kazada, 35 yolcusu bulunan ve sol tarafında hasar oluşan otobüsteki Ayla Ç. (26), Ervanur Y. (24) ve Burcu K. (25) yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



#Bursa
#KAZA
#yolcu otobüsü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ E-DEVLET BAŞVURU EKRANI 2025: TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman, başvuru tarih açıklaması geldi mi?