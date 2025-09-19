Kütahya’nın Seydi köyünün su sorunu çözüme kavuşuyor: 100 milyon liralık yatırım

Seydi köyü halkına, su sorunuyla ilgili bilgilendirme yapıldı
Kütahya merkeze bağlı Seydi köyünde yaşanan su sıkıntısı nedeniyle vatandaşlarla bir araya gelen heyet süreçle ilgili köy halkını bilgilendirdi. Kütahya İl Genel Meclisi üyesi Muhterem Kılıç, " Aralık ayı sonuna kadar köyün hem kanalizasyon hattı hem de içme suyu hattı yenilenmiş olacak. Bu süreçte köy halkı susuz bırakılmayacak, tankerle su desteği devam edecek." ifadelerini kullandı.
Kütahya merkeze bağlı Seydi köyünde yaşanan su sıkıntısı üzerine, AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Murat Afşarünal, İl Genel Meclisi üyeleri Muhterem Kılıç, Esra Özbek Balcı ve Hasan Hüseyin Elğin, köyü ziyaret ederek Muhtar İbrahim Bilgiç ve vatandaşlarla bir araya geldi. Heyet, yürütülen süreçle alakalı köy halkını bilgilendirdi.
Kütahya İl Genel Meclisi üyesi Muhterem Kılıç, yapılan ihalelerle ilgili bilgi vererek,
"Su sondajı doğrudan temin yöntemiyle kısa sürede başlayacak. Ayrıca vali yardımcımız, ihaleyi alan firmaya Seydi köyünün aciliyetini iletti. Bir ay içinde yollar kazılarak altyapı çalışmalarına başlanacak. Aralık ayı sonuna kadar köyün hem kanalizasyon hattı hem de içme suyu hattı yenilenmiş olacak. Bu süreçte köy halkı susuz bırakılmayacak, tankerle su desteği devam edecek. Bilindiği gibi, su ve kanalizasyon hatları ihalesi 16 Eylül 2025 salı günü yapıldı, su sondaj ihalesi önümüz hafta yapılacak"
dedi.
"Köye 100 milyon liralık yatırım yapıldı"
AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Murat Afşarünal ise Cumhurbaşkanı’nın eser siyaseti doğrultusunda Kütahya’da önemli yatırımların hayata geçirildiğini vurguladı. Afşarünal,
"2002’den bu yana Devlet Su İşleri, İl Özel İdaresi ve Tarım Müdürlüğü aracılığıyla Seydi köyüne bugünkü değerlerle yaklaşık 100 milyon TL ’lik yatırım yapılmıştır. Yol, su ve kanalizasyon hizmetleri köylülerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde sürdürülmüştür"
diye konuştu.
"Geçiş süreci tankerle aşılacak"
Kütahya İl Genel Meclisi üyesi Esra Özbek Balcı ise, köye geçici çözüm olarak tankerle su desteği sağlandığını belirterek,
"Kütahya İl Özel İdaresince ihtiyaç olan köylere tankerle su veriliyor. Elbette taşıma suyla kalıcı çözüm olmaz, ancak bu bir süreç. Süreç içinde köyümüz susuz bırakılmayacak. Özellikle hanım kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntıları yakından biliyoruz. Kalıcı çözüm için yürütülen çalışmaları vatandaşlarımıza anlatmak ve süreci paylaşmak üzere buradayız"
dedi.
