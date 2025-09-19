Yeni Şafak
Kütahya’da kaçak kazı yapan 6 şüpheli yakalandı

Kütahya’da kaçak kazı yapan 6 şüpheli yakalandı

09:3019/09/2025, Cuma
IHA
6 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı.
6 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı.

Kütahya’nın Gediz ilçesinde izinsiz tarihi eser kazısı yapan 6 şüpheli, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 6 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı.

Kütahya’nın Gediz ilçesinde izinsiz tarihi eser kazısı yapan 6 şüpheli, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Kütahya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca il genelinde kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu, Gediz ilçesi Yenikent beldesinde izinsiz kazı yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda, 2 adet levye, 2 adet yılan kamerası,1 adet balyoz,1 adet çekiç,1 adet çapa,1 adet el feneri, 1 adet keser, 1 adet akü ele geçirildi.


Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 6 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı.



#Kütahya
#kazı
#Gediz
