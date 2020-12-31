İzmir'de korkunç olay: Babasını sokak ortasında canice öldürdü

Dünya

İran’dan Türkiye ve Azerbaycan sınırında askeri tatbikat

İranlı yetkililer, “Silahlı kuvvetlerimizin savaşa hazır olup olmadığının bir testini yapacağız” diyerek, ülkenin kuzeybatısında askeri tatbikat düzenleyeceklerini açıkladı. Ermenistan medyası bu gelişmeyi “Türkiye ve Azerbaycan sınırındaki bu tatbikat, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bakü’deki açıklamaları sonrası çok önemli” diyerek duyurdu.