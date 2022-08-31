Gündem İzmirde nefes kesen ruhsatsız silah operasyonu 2 gözaltı
İZMİR

İzmir’de nefes kesen ruhsatsız silah operasyonu: 2 gözaltı

İzmir’in Ödemiş ve Kiraz ilçelerinde gerçekleştirilen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 41 adet tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anı ise drone ile görüntülendi.Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kiraz ve Ödemiş ilçelerinde, silah ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda 2 şahsın silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı.

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Haber Merkezi İHA
İzmir’de nefes kesen ruhsatsız silah operasyonu: 2 gözaltı
İzmir'de operasyon

İzmir’in Ödemiş ve Kiraz ilçelerinde gerçekleştirilen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 41 adet tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anı ise drone ile görüntülendi.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kiraz ve Ödemiş ilçelerinde, silah ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda 2 şahsın silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 2 şahsa ait ev ve işyerlerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, çok sayıda ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirilirken, operasyon anı havadan dron ile görüntülendi.
Öte yandan, polis ekiplerince yakalanan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürdüğü öğrenildi.

İzmir sarı bir sabaha uyandı
FOTOĞRAF 10
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İzmirliler, sarı ve kızıllığın hakim olduğu bir sabaha uyandı.
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Pek çok İzmirli sosyal medya hesabından gökyüzü ve güneş fotoğrafları paylaşıp İzmir’i trend topic listesinin üst sırasına taşıdı.
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Paylaşımlar nedeniyle İzmir, trend topic listesinin üst sırasına yerleşti.
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havadaki durumun sebebinin orman yangınlarındaki duman ve partiküllerin güneyli rüzgar akışlarıyla taşınması olduğu belirtildi.
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Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bu durumun sebebinin orman yangınları olduğu ifade edildi.
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Edinilen bilgide, orman yangını nedeniyle meydana gelen yoğun duman ve partiküllerin güneyli rüzgar akışlarıyla taşındığı, bu sebeple atmosferdeki parlaklığın bozulduğu bildirildi.
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Havadaki sarı ve kızıl rengin, güneyli rüzgar akışının gün boyu devam edecek olması nedeniyle tüm gün sürebileceği, yağışın ise olmayacağı belirtildi.
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Öte yandan, güneşin kızıl renkte olması da dikkat çekti.
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İzmir sarı bir sabaha uyandı

Türkiye orman yangınları ile mücadele ederken, İzmirliler de tedirgin eden bir sabaha uyandı. İzmir'de sarı ve kızıllığın hakim olduğu gökyüzü dikkat çekti, pek çok sosyal medya kullanıcısı twitter'da paylaşım yaparak havadaki rengin sebebini sordu.

İzmir'de su savaşları: Tankerden su almak isteyenler birbirine girdi
OYNAT 00:50
İzmir'de su savaşları: Tankerden su almak isteyenler birbirine girdi
Günlerdir CHP'li belediyenin su vermediği İzmir'in Dikili ilçesinde mahallelere gelen tankerden su almak isteyen İzmirliler birbirine girdi. Cep telefonuyla kaydedilen gerginlik anları sosyal medyada da paylaşıldı.
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