İzmir’de orman yangını: Tüm ekipler seferber oldu havadan ve karadan müdahale ediliyor

13:5626/08/2025, Salı
G: 26/08/2025, Salı
IHA
İzmir’in Seferihisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale başladı. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. İşte son dakika gelişmeleri.

Yangın, saat 12.00 sıralarında İzmir Seferihisar ilçesi Beyler Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıktı.

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 5 uçak, 11 helikopter ile havadan 21 arazöz 7 su ikmal ve 2 dozer ile karadan müdahaleye başlarken, itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.



#İzmir
#Seferihisar
#orman yangını
