İzmir’de park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi

11:501/12/2025, Pazartesi
Olayda yaralananın olmadığı öğrenildi.

İzmir’de etkili olan sağanak yağış ve rüzgar sebebiyle Karabağlar ilçesinde yol kenarındaki bir ağaç, otomobilin üzerine devrildi. Araç sahibi ve yanındakilerin ağacı kendi imkanlarıyla kaldırmaya çalışması çevredekilerin şaşkın bakışları arasında gerçekleşti.

Olay, dün sabah saatlerinde Günaltay Mahallesi’nde meydana geldi. Yol kenarında bulunan bir ağaç, şiddetli rüzgarın etkisiyle yerinden sökülüp park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Aracın tavan kısmında hasar meydana gelirken, olayı öğrenen araç sahibi hemen olay yerine geldi. Ağacın kaldırılması ve hasar tespiti için yetkililere başvuran araç sahibi, beraberindeki kişilerle birlikte devrilen ağacı kendi elleriyle kaldırmaya çalıştı. Yapılan müdahale, çevredeki vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlendi.






