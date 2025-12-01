İzmir’de park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi

Olay, dün sabah saatlerinde Günaltay Mahallesi’nde meydana geldi. Yol kenarında bulunan bir ağaç, şiddetli rüzgarın etkisiyle yerinden sökülüp park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Aracın tavan kısmında hasar meydana gelirken, olayı öğrenen araç sahibi hemen olay yerine geldi. Ağacın kaldırılması ve hasar tespiti için yetkililere başvuran araç sahibi, beraberindeki kişilerle birlikte devrilen ağacı kendi elleriyle kaldırmaya çalıştı. Yapılan müdahale, çevredeki vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlendi.