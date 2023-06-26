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İzmir'deki konserde bıçaklı 'sıra' kavgası: Bir kişi öldü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, konserde çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti iki kişi de yaralandı.

07:53 . 26/06/2023 Pazartesi
AA
İzmir

İzmir

Karşıyaka'daki bir alışveriş merkezi içinde düzenlenen konserde, henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu B.B. (20), Y.K. (17) ve Doğan Çatal (17) vücutlarının farklı yerlerinden bıçak darbesiyle yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan B.B. ve Y.K. tedavileri sonrası taburcu edildi.

Ağır yaralan Doğan Çatal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili T.T. (18) ile yaşları küçük C.A. ve H.Ş'yi gözaltına aldı.


#İzmir
#konser
#Karşıyaka
#kavga
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