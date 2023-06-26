İzmir'deki konserde bıçaklı 'sıra' kavgası: Bir kişi öldü

İzmir'de Valilik tarafından yasaklanmasına rağmen sapkın LGBT üyeleri eylem yapmak istedi. Caddede bekleme yapmamaları ve dağılmaları konusunda polis ekiplerince yapılan tüm ikazlara aldırış etmeyen sapkın LGBT üyelerine müdahalede bulunuldu. Polis ekiplerince uyarılara aldırış etmeyen 50’nin üzerinde LGBT üyesi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.