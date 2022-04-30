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Gündem Jandarma 14 metre derinlikte şüphelileri yakaladı
ESKİŞEHİR

Jandarma 14 metre derinlikte şüphelileri yakaladı

Eskişehir'de jandarma ekipleri 1'inci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapan 5 şüpheliyi kazmış oldukları 14 metre derinlikteki çukurda yakaladı.

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Haber Merkezi İHA
Jandarma 14 metre derinlikte şüphelileri yakaladı
Şüphelilerin sit alanında kazı yapmak için kullandığı 1 adet jeneratör, 2 adet hilti, 1 adet gaz maskesi, ip merdiven, hava almak için kullanılan hortum, el feneri, makara sistemi, kazma, kürek gibi malzemeler ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sivrihisar’da 1’inci derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli Roma dönemine ait yaklaşık bin 500 yıllık Kaymaz Tümülüs’ünde kaçak kazı yapılacağı öğrenildi.

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Akabinde bölge, KOM ve Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekiplerince takibe alındı. Kaymaz Tümülüs’ü bölgesinin kontrolünde 5 şüpheli şahıs 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kaçak kazı yaparken kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler tarafından jeneratör ve hilti kullanılarak 14 metre derinliğinde 6 metre uzunluğunda tünel kazılarak Kaymaz Tümülüs’ünün merkezine ulaşılmaya çalışıldığı tespit edildi.

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Ekipler tarafından şüphelilerin sit alanında kazı yapmak için kullandığı 1 adet jeneratör, 2 adet hilti, 1 adet gaz maskesi, ip merdiven, hava almak için kullanılan hortum, el feneri, makara sistemi, kazma, kürek gibi malzemeler ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan 5 şüpheli "Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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