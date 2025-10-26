Jandarma araması olan şahsı yakaladı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı; JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timleri), TEM Şube Müdürlüğü ile Oltu, Narman ve Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlıklarının koordineli çalışmaları ve anlık araç takibi sonucunda, 24 Ekim 2025 tarihinde Oltu ilçesinde, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ/PDY)" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl, 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, Oltu-Tortum karayolu üzerinde seyir halindeyken yakalandı.