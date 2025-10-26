Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Erzurum
Jandarma araması olan şahsı yakaladı

Jandarma araması olan şahsı yakaladı

09:3226/10/2025, Pazar
G: 26/10/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Erzurum'da aranan şahıs yakalandı.
Erzurum'da aranan şahıs yakalandı.

Jandarma ekipleri aranan şahıslarla ilgili çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı; JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timleri), TEM Şube Müdürlüğü ile Oltu, Narman ve Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlıklarının koordineli çalışmaları ve anlık araç takibi sonucunda, 24 Ekim 2025 tarihinde Oltu ilçesinde, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ/PDY)" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl, 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, Oltu-Tortum karayolu üzerinde seyir halindeyken yakalandı.


Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Yakalanan şahıs, adli makamlara sevk edilmiş, tutuklanmasını müteakip Oltu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı olarak terör örgütleri ile mücadelemiz hız kesmeden devam edecektir" denildi.

#erzurum
#şüpheli
#Asayiş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT FİYATLARI: TOKİ sosyal konut projesi 55, 65, 80 metrekare 1+1 ve 2+1 dairenin fiyatı ne kadar, ödeme planı nasıl?