Jandarma günde 100 bin maske üretiyor

Erdoğan'dan dezenfektan nasıl kullanılır tarifi

Bakanlarla telekonferans yöntemiyle görüşerek koronavirüse karşı alınan önlemleri yakından takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dezenfektanın nasıl kullanılması gerektiğini tarif ederek anlattı.