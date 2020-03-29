Gündem Jandarma günde 100 bin maske üretiyor
POLİTİKA

Jandarma günde 100 bin maske üretiyor

İçişleri Bakanı Soylu'nun talimatı üzerine Jandarma Genel Komutanlığına bağlı dikimevinde maske üretimine başlandı. Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında üretilen maskeler jandarma, emniyet, sahil güvenlik, AFAD personeli ile "Vefa Sosyal Destek Grupları"nın yanı sıra Sağlık Bakanlığına gönderilecek.

Haber Merkezi AA
Dikimevinde günde 100 bin maske üretilecek.
Dikimevinde günde 100 bin maske üretilecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı üzerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Jandarma Genel Komutanlığına bağlı dikimevinde maske üretimine başlandı.

Maskeler, Jandarma Lojistik Komutanlığı bünyesindeki atölyede üretiliyor.

Tek kullanımlık maskelerin üretimi için 3 vardiya halinde 40'ar personelin gece-gündüz çalıştığı atölyede, 50'şer paket halinde hazırlanan maskeler kolluk güçleri, AFAD, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun hizmetine sunuluyor.

Maskelerin dağıtımı il jandarma komutanlıkları, il emniyet müdürlükleri ve valilikler aracılığıyla yapılacak.

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"Günde 100 bin maske üretiliyor"

Jandarma İkmal Yarbay Jandarma Dikimevi Müdürü Talat Aysal, dikimevinde günde 100 bin maske ürettiklerini bildirdi.

  • Maskelerin hijyen kurallarına göre paketlendiğini anlatan Aysal, ürünlerle öncelikle jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Vefa Sosyal Destek Grubu'nun ihtiyaçlarının karşılanacağını söyledi.

Aysal, üretilen maskelerin bir kısımını da Sağlık Bakanlığına göndereceklerini kaydetti.

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