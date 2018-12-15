Jandarma trafik terörüne geçit vermedi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri trafikte taviz vermedi. Jandarmanın yaptığı kontroller sayesinde geçen yıla oranla ölümlü kazalar yüzde 50 azaldı. İl Jandarma, sorumluluk bölgesinde yer alan denetimlerinde 2018'in 11 ayında 1 milyon 163 bin 247 aracı kontol etti. Bu uygulamalar sırasında 28 bin 710 araca 16 milyon 440 bin 559 TL ceza yazıldı. En çok ceza sarı teröre geldi, ilk 11 ayda harfiyat kamyonlarına yönelik denetlemelerde 202 bin 748 araç denetlendi. 6 bin 437 araca 1 milyon 969 bin 235 TL ceza kesildi. Geçen yıla oranla denetlemeler yüzde 83 artarken 78 bin 748 araca tonaj denetimi yapıldı, 690 araca 1 milyon 410 bin 483 TL ceza yazıldı. Öte yandan. Trafikte göz açtırmayan jandarma ekipleri 11 ayda 7 bin 97 okul aracını kontrol etti. 102 araca 20 bin 712 TL ceza yazdı.

SON TEKNOLOJİ DENETİM