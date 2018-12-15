Gündem Jandarma trafik terörüne geçit vermedi
İSTANBUL

Jandarma trafik terörüne geçit vermedi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde 2018'in 11 ayında 1 milyon 163 bin 247 aracı kontrol etti. Bu uygulamalar sırasında 28 bin 710 araca 16 milyon 440 bin 559 TL ceza yazıldı. Bu cezanın 2 milyon liralık kısmı ihlallerle gündeme gelen hafriyat kamyonlarına kesildi.

Talha Menteş Yeni Şafak
2018 yılında 11 ölümlü, 670 yaralanmalı kaza yaşanırken 682 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Ölümlü kazalar geçen yıla göre yüzde 50 düştü. (Arşiv)
2018 yılında 11 ölümlü, 670 yaralanmalı kaza yaşanırken 682 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Ölümlü kazalar geçen yıla göre yüzde 50 düştü. (Arşiv)

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri trafikte taviz vermedi. Jandarmanın yaptığı kontroller sayesinde geçen yıla oranla ölümlü kazalar yüzde 50 azaldı. İl Jandarma, sorumluluk bölgesinde yer alan denetimlerinde 2018'in 11 ayında 1 milyon 163 bin 247 aracı kontol etti. Bu uygulamalar sırasında 28 bin 710 araca 16 milyon 440 bin 559 TL ceza yazıldı. En çok ceza sarı teröre geldi, ilk 11 ayda harfiyat kamyonlarına yönelik denetlemelerde 202 bin 748 araç denetlendi. 6 bin 437 araca 1 milyon 969 bin 235 TL ceza kesildi. Geçen yıla oranla denetlemeler yüzde 83 artarken 78 bin 748 araca tonaj denetimi yapıldı, 690 araca 1 milyon 410 bin 483 TL ceza yazıldı. Öte yandan. Trafikte göz açtırmayan jandarma ekipleri 11 ayda 7 bin 97 okul aracını kontrol etti. 102 araca 20 bin 712 TL ceza yazdı.

SON TEKNOLOJİ DENETİM

  • Eyüp Sultan İlçe Jandarma Komutanlığı dün D020 devlet yolu Işıklar mevkiinde ağır tonajlı araçlara yönelik trafik uygulaması yaptı. Jandarma ekipleri son teknoloji ürünlerle gerçekleştirdiği denetimlerde, Drone ile fazla yük bulunan araçları kontrol ederken Mobil Plaka Tanıma Sistemi ile tespit edilen araçlar çevrildi. Bu uygulamada ilk defa ağır tonajlı araçların trafik kontrolünde motorize jandarma trafik ekipleri yer aldı. Uygulamada karayolu yük taşımacılığı yapan kamyon, kamyonet, çekici ve tanker cinsi ağır vasıtaların karıştığı kazaların önlenmesi maksadıyla arka ve yan işaretlemeleri, reflektör, arka koruma çerçeveleri, fazla yük ve kış lastiği kontrolleri yapıldı.
/**/
Sözüne kimse inanmıyor

Sözüne kimse inanmıyor

Trump'ın eski avukatı Cohen, ilk kez konuştu.
Erdoğan ve Trump görüştü

Erdoğan ve Trump görüştü

Suriye'de etkin bir koordinasyon sağlanacak.
Çarpışma anı ortaya çıktı

Çarpışma anı ortaya çıktı

​Ankara'daki tren kazasının görüntüleri paylaşıldı.

Oğlum çevreni değiştir

Oğlum çevreni değiştir

​Kral Selman'dan Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutulan oğluna ültimatom.
Kudüs'ten İslam'ı silemeyeceksiniz

Kudüs'ten İslam'ı silemeyeceksiniz

Erdoğan: Kudüs'ü savunmak insanlığı savunmaktır.
ABD üslerine sığındılar

ABD üslerine sığındılar

Bölgedeki ÖSO unsurlarına da mesaj göndermişler.
Mağarada sıkıştılar

Mağarada sıkıştılar

Bakan Soylu: Askerlerimiz 6 teröristin etrafını sardı.
Üsküdar'ı geleceğe taşıyacak 9 proje

Üsküdar'ı geleceğe taşıyacak 9 proje
'Sarı yelek' tehdidine dava

'Sarı yelek' tehdidine dava

Türk-İş Sendikası Başkanı Atalay'ın sözleri yargıya taşındı.
Yeniden yüzde 1'in altında

Yeniden yüzde 1'in altında

Konut kredisinde büyük indirim yapıldı.
Sarı kar yağdı

Sarı kar yağdı

Halka 'dışarı çıkmayın' uyarısı yapılıyor.
ABD temizlemezse Münbiç'e de gideriz

ABD temizlemezse Münbiç'e de gideriz

​Cumhurbaşkanı: Fırat'ın doğusu huzura kavuşacak.
Bu görev tamam

Bu görev tamam

Akar: Yeni hedefler için de hazırlığımız sürüyor.
Sincar'da 30 hedef vuruldu

Sincar'da 30 hedef vuruldu

Türkiye, Irak'ta ilk defa bu kadar derine indi.
Kazanın sebebisinyalizasyon değil

Kazanın sebebisinyalizasyon değil

​Bakan Turhan'dan tren kazasıyla ilgili açıklama.
65 yıl önce hac ziyareti

65 yıl önce hac ziyareti

​Kutsal topraklardan az bilenen fotoğraflar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.