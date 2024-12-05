Japon hanedanı Türkiye'de: 100 yılın ziyareti

Japonya İmparatorluk Ailesi Türkiye'yi ziyaret etti. Japonya Veliaht Prensi Akshino Fumihito ve Veliaht Prensesi Akshino Kiko, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere dün Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çifti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Beştepe Külliyesi'nde basına kapalı olarak düzenlenen görüşmede, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı. Prens ve Prenses Ankara'daki resmi temaslarının ardından İstanbul'a geçti.





ANITKABİR VE REKTÖRLÜĞE GİTTİ

Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Veliaht Prensesi Kiko, Anıtkabir'i de ziyaret etti. Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Veliaht Prens ve Prenses, buraya çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Veliaht Prens ve Prenses, 1986'dan bu yana Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi bünyesinde Japon dili ve edebiyatına yönelik eğitim veren Ankara Üniversitesi'nin rektörlük binasında Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar tarafından karşılandı.





DOSTLUĞUN SEMBOLÜNE ZİYARET

Veliaht Prens ve Prenses, Türkiye-Japonya arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıldönümü kapsamında 7 Aralık'a kadar Türkiye'de kalacak. İkili, İstanbul'a geçerek, 1890'da Japonya'da batan Ertuğrul Fırkateyni'ne ilişkin serginin düzenleneceği müzeyi gezecek. Osmanlı Donanması’na ait Ertuğrul Fırkateyni'nin batışı, Türk-Japon dostluğunun başlangıcı kabul ediliyor. Ayrıca, Kırşehir'in Kaman ilçesinde Türk ve Japon arkeologlar tarafından ortaklaşa yürütülen kazı çalışmalarını incelemek üzere Kaman Kalehöyük kazı alanını ziyaret edecekler.





İLİŞKİLERİN 100’ÜNCÜ YILI

Öte yandan Türkiye-Japonya ilişkileri, 2013 yılında 'Stratejik Ortaklık' düzeyine yükseldi. 2024 yılı ise diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıldönümünde diplomatik trafik hız kazandı. Yılın başında Japonya'nın önceki Dışişleri Bakanı Yoko Kamikawa Türkiye'yi ziyaret etti. Sene boyunca karşılıklı olarak çeşitli etkinlikler, toplantılar ve ziyaretler gerçekleştirildi. Türkiye-Japonya İş Konseyi 27. Toplantısı ve Türkiye-Japonya Enerji Forumu'nun ilk toplantısı da ekim ayında Tokyo'da yapıldı.





ÜST DÜZEY TEMASLAR

Japonya, Türkiye'nin Asya-Pasifik bölgesindeki en büyük yatırım yaptığı ekonomi ve üçüncü büyük ticaret ortağı olarak öne çıkıyor. 2023 yılı itibariyle Japonya'ya ihracat 645 milyon dolar, ithalat ise 5,64 milyar doları buldu. İki ülke arasında karşılıklı üst düzey ziyaretler, kültür, ticaret, yatırım ve enerji boyutları başta olmak üzere ilişkilerin geliştirilmesinde etkin rol oynuyor. Japonya ile ilişkilerin tarihi gelişiminde imparatorluk ailesi mensuplarının ziyaretleri de önemli yer tutuyor. Bu bağlamda, Veliaht Prens ve Prensesin Türkiye'ye yaptıkları bu ilk resmi ziyaret de Türkiye ve Japonya arasında kökleri asırlara dayanan dostluk ve dayanışma bağlarının güçlendirilmesi açısından dönüm noktası olarak öne çıkıyor. Ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerin daha ileriye taşınması bakımından önemli bir alanı kapsadığı ifade ediliyor.



