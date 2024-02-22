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KAAN'la havalara uçtuk

Kızılelma, Bayraktar TB3 ve Anka-3 ile 1,5 yıldır havacılıkta önemli atılımlar yapan Türkiye’nin son gövde gösterisi KAAN’la oldu. Türkiye’nin 5. nesil Milli Muharip Uçağı KAAN, heyecan ve merakla beklenen ilk uçuşunu dün başarıyla gerçekleştirdi. Türkiye, savaş uçağının havalanıp gökyüzüyle buluşma anını sevinç ve gururla izledi.

Canberk Doğan
04:00 - 22/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 03:15 - 22/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
KAAN.
KAAN.

Türkiye dün tarihi bir ana tanıklık etti. Kızılelma, Bayraktar TB3 ve Anka-3 ile havacılıkta önemli atılımlar yapan Türkiye’nin son gövde gösterisi KAAN’la oldu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin 5’inci nesil milli muharip uçağı KAAN ilk uçuşunu yaptı.

7,5 YIL SONRA MUTLU SON

5 Ağustos 2016’da KAAN Geliştirilmesi Projesi Sözleşmesi imzalanarak yerli uçağın ilk adımları atılmıştı. Aradan geçen 7,5 yılın sonunda Mürted Hava Meydanı'ndaki pistte dün saat 08.35 civarı hazır bekleyen KAAN, motor çalıştırdı ve 10 dakikalık taksinin ardından teker keserek ilk kez havalandı. KAAN’ın pilot koltuğunda Barbaros Demirbaş vardı.

13 DAKİKALIK UÇUŞ

Başkent semalarındaki ilk uçuşu yaklaşık 13 dakika süren KAAN, 8 bin feet irtifada 230 knot hıza ulaştı. Uçağın azami hızı 1,8 mach (2210 km/sa; 1190 knot), servis tavanı ise 55 bin feet olacak. İlk uçuşta KAAN’a bir de F-16 eşlik etti. Yaklaşık 13 dakika havada kalan KAAN, saat 09.00’da sorunsuz olarak piste geri döndü. KAAN inişte fren paraşütü kullandı.

AMBARGO KIRILDI

İlk uçuşunu gerçekleştiren KAAN’ın kanopisi (kokpiti saran saydam yapı) de yerli. Türkiye, kanopi konusunda daha önce birden fazla platform için ambargo yemişti. Bu yüzden yerli kanopi, ambargoların kırılması açısından ayrı bir önem taşıyor. Volo Kompozit, GÖKBEY, ATAK, HÜRJET ve KAAN'ın kanopileri milli imkanlarla geliştirdi.

RADARDA GÖRÜNMÜYOR

Tasarım ve imalatıyla milli olan KAAN’ın kanat açıklığı 14, yüksekliği 6, uzunluğu ise 21 metre. Uçağın kokpiti ise tek kişilik. Çift motoru, yüksek manevra kabiliyeti, düşük radar görünürlüğü, gövde içi silah taşıyabilmesi ve elektronik harp kabiliyeti de KAAN’ın dikkat çeken diğer özelliklerinden.

ARTIRILMIŞ MUHAREBE GÜCÜ

KAAN, insansız hava araçları, havadan ihbar, kontrol gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabilecek. Yeni nesil silahlarla havadan havaya muharebe, süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas vuruş gerçekleştirebilecek KAAN, yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü sağlayacak.

TÜRKİYE 5 ÜLKE ARASINDA

Milli Muharip Uçak KAAN ile Türkiye, 5’inci nesil uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak. KAAN programı kapsamında Yıldırım Test Tesisi, Radar Kesit Alanı Test Tesisi, Rüzgar Tüneli Tesisi gibi dünyanın sayılı büyüklükteki test merkezlerinin ülkeye kazandırılması sağlanıyor. Bu sayede test verilerinin işleme kabiliyetlerinin artırılmasının da önü açılmış olacak.

Bu milletin evlatlarının başarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KAAN’ın ilk uçuşunu AK Parti’nin Afyonkarahisar mitinginde müjdeledi. Erdoğan, meydanda KAAN’ın ilk uçuşuna ilişkin görüntüleri paylaştı. KAAN’ın ilk uçuşuna başarı tebrikleri yağdı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar’ın yanı sıra BAYKAR, ASELSAN, STM ve ROKETSAN gibi savunma sanayii firmaları da KAAN’ı tebrik etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş:
Milli Muharip Uçağımız KAAN ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Bu gurur projesini ülkemize kazandıran TUSAŞ ve Savunma Sanayii Başkanlığı’nı kutluyorum.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik:
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlılığı ile Gök Vatan'a kavuşan KAAN Türkiye Yüzyılı’nın büyük gururlarından biridir. Bu tarihi uçuşta emeği geçen herkesi ve tüm TUSAŞ ekibini gönülden tebrik ediyoruz.
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün:
KAAN, Gök Vatan'ı ile buluştu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın savunma sanayiinde ülkemize çizdiği yerlilik ve millilik vizyonunun kilometre taşlarından olacak bir gelişmeyi daha tarihimize kazıdık hamdolsun. Milli muharip uçağımız KAAN’ın ilk uçuşu milletimize hayırlı olsun. Sadece 5’inci nesil bir savaş uçağını değil, dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu teknolojileri de KAAN üzerinden ülkemize kazandıracağız. Başta TUSAŞ mühendislerimiz ve teknik ekiplerimiz olmak üzere projede emeği olan tüm firmalarımızı yürekten tebrik ederiz. Bu, milletimizin evlatlarının başarısıdır.
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil:
Bugün gurur günümüz. KAAN'ımız 13 dakika havada kalarak 8000 feet irtifada 230 knot hıza ulaştı. Bu yolda bizlerin yolunu açan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve KAAN'ımız için başından beri büyük özveriyle çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma ve ailelerine teşekkür ederim.
BAYKAR Yönetim Kurulu BaşkanI Selçuk Bayraktar:
Köklerden göklere... Milli Muharip Uçağımız KAAN, ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Bu tarihi uçuşta emeği geçen tüm TUSAŞ ekibini gönülden tebrik ediyorum. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel:
1973'ten bu yana havacılık sektörümüze önemli katkılar sağlayan TUSAŞ tarafından üretilen milli muharip uçağımız KAAN'ın ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesini tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ülkemize hayırlı olsun.

Gökyüzü peş peşe şenlendi

Türkiye savunma sanayiine yaptığı yatırımların meyvesini son yıllarda aldı. Havada 29 Ağustos 2013’te Hürkuş, 14 Aralık 2022’de Bayraktar KIZILELMA, 25 Nisan 2023’te HÜRJET, 27 Ekim 2023’te Bayraktar TB3, 28 Aralık 2023’te ANKA-3 ve son olarak dün KAAN ilk uçuşlarını gerçekleştirdi.



#KAAN
#Milli Muharip Uçak
#Savunma Sanayi
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