KAAN'la havalara uçtuk

Türkiye dün tarihi bir ana tanıklık etti. Kızılelma, Bayraktar TB3 ve Anka-3 ile havacılıkta önemli atılımlar yapan Türkiye’nin son gövde gösterisi KAAN’la oldu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin 5’inci nesil milli muharip uçağı KAAN ilk uçuşunu yaptı.
7,5 YIL SONRA MUTLU SON
5 Ağustos 2016’da KAAN Geliştirilmesi Projesi Sözleşmesi imzalanarak yerli uçağın ilk adımları atılmıştı. Aradan geçen 7,5 yılın sonunda Mürted Hava Meydanı'ndaki pistte dün saat 08.35 civarı hazır bekleyen KAAN, motor çalıştırdı ve 10 dakikalık taksinin ardından teker keserek ilk kez havalandı. KAAN’ın pilot koltuğunda Barbaros Demirbaş vardı.
13 DAKİKALIK UÇUŞ
Başkent semalarındaki ilk uçuşu yaklaşık 13 dakika süren KAAN, 8 bin feet irtifada 230 knot hıza ulaştı. Uçağın azami hızı 1,8 mach (2210 km/sa; 1190 knot), servis tavanı ise 55 bin feet olacak. İlk uçuşta KAAN’a bir de F-16 eşlik etti. Yaklaşık 13 dakika havada kalan KAAN, saat 09.00’da sorunsuz olarak piste geri döndü. KAAN inişte fren paraşütü kullandı.
AMBARGO KIRILDI
İlk uçuşunu gerçekleştiren KAAN’ın kanopisi (kokpiti saran saydam yapı) de yerli. Türkiye, kanopi konusunda daha önce birden fazla platform için ambargo yemişti. Bu yüzden yerli kanopi, ambargoların kırılması açısından ayrı bir önem taşıyor. Volo Kompozit, GÖKBEY, ATAK, HÜRJET ve KAAN'ın kanopileri milli imkanlarla geliştirdi.
RADARDA GÖRÜNMÜYOR
Tasarım ve imalatıyla milli olan KAAN’ın kanat açıklığı 14, yüksekliği 6, uzunluğu ise 21 metre. Uçağın kokpiti ise tek kişilik. Çift motoru, yüksek manevra kabiliyeti, düşük radar görünürlüğü, gövde içi silah taşıyabilmesi ve elektronik harp kabiliyeti de KAAN’ın dikkat çeken diğer özelliklerinden.
ARTIRILMIŞ MUHAREBE GÜCÜ
KAAN, insansız hava araçları, havadan ihbar, kontrol gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabilecek. Yeni nesil silahlarla havadan havaya muharebe, süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas vuruş gerçekleştirebilecek KAAN, yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü sağlayacak.
TÜRKİYE 5 ÜLKE ARASINDA
Milli Muharip Uçak KAAN ile Türkiye, 5’inci nesil uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak. KAAN programı kapsamında Yıldırım Test Tesisi, Radar Kesit Alanı Test Tesisi, Rüzgar Tüneli Tesisi gibi dünyanın sayılı büyüklükteki test merkezlerinin ülkeye kazandırılması sağlanıyor. Bu sayede test verilerinin işleme kabiliyetlerinin artırılmasının da önü açılmış olacak.
Bu milletin evlatlarının başarısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KAAN’ın ilk uçuşunu AK Parti’nin Afyonkarahisar mitinginde müjdeledi. Erdoğan, meydanda KAAN’ın ilk uçuşuna ilişkin görüntüleri paylaştı. KAAN’ın ilk uçuşuna başarı tebrikleri yağdı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar’ın yanı sıra BAYKAR, ASELSAN, STM ve ROKETSAN gibi savunma sanayii firmaları da KAAN’ı tebrik etti.
Gökyüzü peş peşe şenlendi
Türkiye savunma sanayiine yaptığı yatırımların meyvesini son yıllarda aldı. Havada 29 Ağustos 2013’te Hürkuş, 14 Aralık 2022’de Bayraktar KIZILELMA, 25 Nisan 2023’te HÜRJET, 27 Ekim 2023’te Bayraktar TB3, 28 Aralık 2023’te ANKA-3 ve son olarak dün KAAN ilk uçuşlarını gerçekleştirdi.