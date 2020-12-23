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AMASYA

Kabağı kesince şok oldu: Bu yaşıma geldim ilk defa böyle bir şey gördüm

Amasya’nın Taşova ilçesinde emekli öğretmen Rafet Öztürk pazardan aldığı çekirdek kabağını kesince gördüğü görüntü karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Öztürk kabağı kestiğinde içindeki çekirdeklerin filizlendiğini gördü.

Haber Merkezi İHA
Kabağın içindeki çekirdeklerin filizlendiğini gördü.
Kabağın içindeki çekirdeklerin filizlendiğini gördü.

Amasya’nın Taşova ilçesinde emekli öğretmen Rafet Öztürk pazardan aldığı çekirdek kabağını kesince gördüğü görüntü karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

HAYATIMDA İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜM

Emekli öğretmen Rafet Öztürk (63), kabağı kestikten sonra içindeki çekirdeklerinin filizlendiğini gördü.
İlk kez böyle bir durumla karşılaşan Rafet Öztürk, “Normalinde kara kabak dediğimiz çekirdek kabağıdır. İçindeki çekirdekleri almak için kestiğimizde bu zamana kadar hiç görmedim, çekirdekler filizlenmiş, yeniden kabak oluvermiş. Hayret. Bu yaşıma geldim ilk defa böyle bir şey gördüm. Demek ki az daha dursa içerisinden yeniden tekrar tekrar kabak çıkacak” dedi.

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