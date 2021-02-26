Gündem Kabe fotoğrafını yere seren Boğaziçili 7 öğrenciye 3er yıl hapis istemi
POLİTİKA

Kabe fotoğrafını yere seren Boğaziçili 7 öğrenciye 3'er yıl hapis istemi

Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 2’si tutuklu 7 öğrenci hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1’er yıldan 3’er yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Haber Merkezi DHA
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, olayla ilgili savcılıkça resen soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı. Olay gününe ait görüntülere göre, şüphelilerden Doğu D. ve Selahattin C.U.'nun Boğaziçi Üniversitesi kampus alanı içerisindeki sergi alanındaki bir panoya 29 Ocak 2021 tarihinde saat 12.45 sıralarında Kabe fotoğrafı üzerine Şahmeran tasviri ve dört bir yanında LGBTİ amblemi bulunan resmi astıkları belirtildi. Üniversitenin güvenlik görevlileri tarafından tutulan tutanağa göre resmin asılması üzerine şüphelilerin resmin dini simgeleri aşağılayıcı nitelikte olduğu yönünde uyarıldıkları, ancak şüpheliler Hazar K. Ve Sena N.B.'nin bahse konu panonun kendi sorumluluklarında olduğunu, bir sorun kendilerinin ilgileneceklerini beyan ettikleri ifade edildi.

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Grup içinde bazı öğrencilerin dini değerlere aykırı olduğu gerekçesiyle resmin kaldırılması gerektiğini belirttikleri, ancak şüpheliler Hazar K. ve Sena N.B.'nin resmi kaldırmayacaklarını söyledikleri iddianamede yer aldı. Daha sonra şüpheliler Can B., Eda K. ve Rümeysa Ö.'nün Boğaziçi Rektörlüğü'ne hitaben "Şahmeran figürü bulunan resim kaybolmuştur. Saat 17.00 itibariyle gerekli araştırmaların yapılmasını istiyoruz" şeklinde dilekçe düzenleyerek imzaladıkları anlatıldı.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

İddianamede, ifadelerine yer verilen İTÜ Mimarlık Fakültesi öğrencisi olan şüpheli Selahattin C.U. ile Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi şüpheli Doğu D. söz konusu resmi asmadıklarını, yine Boğaziçili olan diğer şüpheliler de sergide düzenleyici olmadıklarını belirterek suçlamaları reddettikleri belirtildi.

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"SAVUNMALARI HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI"

Şüphelilerin sergide katılımcı veya düzenleyici olarak görev aldıkları anlatılan iddianamede, "eser" diye nitelendirdikleri suça konu resmin kim tarafından hazırlandığını ve asıldığını bilmediklerine dair savunmaların suçtan kurtulmaya yönelik ve hayatın olağan akışına aykırı olduğu vurgulandı.

"KİN VE NEFRETE TAHRİK AMACINI DESTEKLER MAHİYETTE"

İddianamede, suça konu resimde kullanılan arka plan resminde Müslümanlar tarafından yeryüzündeki en kutsal mekan sayılan Kabe'nin bulunduğu, Kabe'nin bulunduğu kısmın üzerini tamamen örtecek şekilde Şahmeran olarak bilinen mitolojik yaratık/Tanrıça resminin yapıştırıldığı, resmin dört köşesine de LGBTİ olarak anılan lezbiyen, gey, biseksüel, transgender, ve interseksüel topluluğu temsil eden amblemlerinin yapıştırıldığı ve resmin bu haliyle bir süre yere koyularak sergilendiği vurgulandı. Resmin altına asılan yazıya yer verilen iddianamede, "metnin de suça konu eylemin kin ve nefrete tahrik amacını destekler ve şüphelilerin kastını yoğunlaştırır mahiyette olduğu, kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı, olayın kamuoyunda ciddi tepki çektiğinin müşahade edildiği, eylemin soyut bir saygısızlık ve reddin ötesinde bir halk kesimine karşı düşmanca tavırlar gösterilmesini sağlamaya veya bu tavırları pekiştirmeye elverişli olduğu" belirtildi.

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ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKLAR

İddianamede, 30 Ocak'ta tutuklanan şüpheliler Doğu D. ve Selahattin C.U ile diğer şüpheliler Eda K., Hazar K., Mahmutcan B., Sena N. B., Rümeysa Ö'nün "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1'er yıldan 3 'er yıla kadar hapisleri talep edildi. İddianame kabul edilirse şüpheliler önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

BİR KİTABA EL KONULDU

Öte yandan üniversite içinde ve LGBTİ çalışma kulübü içerisinde arama yapıldığı, aramada suça konu resmin asıldığı pano ve bir yayınevine ait terör örgütü PKK bayrağı simgeli kapağı bulunan bir kitaba el konulduğu kaydedildi. Söz konusu kitapla ilgili terör savcılığınca ayrı soruşturma yürütüldüğü de iddianamede yer aldı.

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