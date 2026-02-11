Kabinede bayrak değişimi

Bir süredir konuşulan kabine revizyonu Resmi Gazete’nin bugünkü sayısıyla gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla; görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan boşalan göreve ise Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi atandı.

1970 yılında Konya Çumra’da doğan Mustafa Çiftçi, Milli Güvenlik Akademisi’nden mezun oldu. Kamu yönetimi alanında yüksek lisans yapan Çiftçi; iktisat, ilahiyat, adalet ve uluslararası ilişkiler alanlarında da eğitim aldı. Daha önce Çorum Valiliği yapan Çiftçi, Ağustos 2023’ten beri Erzurum Valiliği görevini yürütüyordu.

Hukuk fakültesi mezunu Akın Gürlek, farklı illerde ceza mahkemelerinde görev yaptıktan sonra Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı yaptı. Son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Gürlek, Türkiye’nin en büyük adliyesinde dikkat çeken operasyonları yönetti.







