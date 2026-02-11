Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve AK Parti Sözcüsü Çelik’ten yeni bakanlara tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İçişleri Bakanlığı görevine atanan Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanlığı görevine atanan Akın Gürlek’i tebrik etti.

"Yeni görevlerinde başarılar diliyorum"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle gerçekleştirilen atamalara ilişkin değerlendirmede bulundu. Yılmaz, Mustafa Çiftçi ve Akın Gürlek’e yeni görevlerinde başarılar dileyerek, “Milletimize hizmet yolunda üstlendikleri bu onurlu görevlerde üstün başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. Yılmaz ayrıca, görevlerini devreden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a da bugüne kadar verdikleri hizmetler için teşekkür etti.

Ömer Çelik: Yeni atamalar hayırlı olsun

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni atamaların hayırlı olmasını temenni etti. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tensipleriyle Adalet Bakanlığı görevine atanan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığı görevine atanan Mustafa Çiftçi’yi tebrik ederek, yeni görevlerinde başarılar diledi. Çelik, görevlerini devreden Ali Yerlikaya ve Yılmaz Tunç’a da kamuoyuna yansıyan hizmetleri dolayısıyla teşekkür etti.

Her iki isim de mesajlarında, yeni dönemde adalet ve iç güvenlik alanlarında sürdürülecek çalışmaların önemine vurgu yaptı.







