Kabus Giresun'da geri döndü: Kenenin ısırdığı şahıs hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Çamoluk ilçesinde 10 gün önce kenenin ısırdığı 68 yaşındaki Mehmet Bakırhan, Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavi gören Bakırhan, verdiği hayat mücadelesini kaybetti. Çamoluk Belediye Başkanı Ergün Bakırhan'ın da ağabeyi olan Mehmet Bakırhan, ilçenin Dulundas Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.