Kaçak yapıları ahşapla gizlediler

Küle dönen Grand Kartal Otel'de yapılan incelemeler sonucu, yapıda proje dışı alanlar tespit edildi. Ruhsat alındıktan sonra otelin iki yanında bulunan yarım üçgen formundaki yapıların sonradan inşa edildiği ortaya çıktı. Otel yönetiminin, kaçak bölümleri gizlemek için dış cepheyi ahşap kapladığı belirlendi. Otel, ruhsat eki projelerinde de usulsüzlük yapmış. -3 ve -4’üncü katların mimari projede olmadığı, bu katların ruhsat alındıktan sonra açıldığı, 5 ve 6’ncı kat arasında kesitlerde görünen tesisat katının da asma kata çevrilip ofis ve oyun alanı olarak kullanıldığı öğrenildi. Projede lojman ve depo olarak görülen 11’inci katta müşteri ve personel odaları bulunduğu, asansör katı olarak görünen 12’nci kata ise kral dairesi yapıldığı ortaya çıktı. Otelde yangın algılama sistemi bulunmasına rağmen, bu sistemin tasarımı ve yerleşimi teknik standartlara aykırıydı. Otelin acil durum aydınlatma sistemindeki eksiklikler de ciddi bir sorun olarak öne çıktı. Acil durum aydınlatmalarının yalnız yangın merdiveninde bulunduğu, armatür bataryalarının da ölü durumda olduğu tespit edildi.