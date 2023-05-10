Kaçarken yakalandı

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde 21 Ocak'ta Kur'an-ı Kerim yakan Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan hakkında Malmö Savcılığı tarafından tutuklama emri çıkarıldığı belirtildi. Paludan ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Genel olarak İsveç polisi ve özel olarak Malmö polisi beni korumak istemiyor, bu yüzden İsveç'e gelmem tehlikeli ve İsveç'e gelmek istemiyorum, görüntülü olarak ifade vermek istiyorum." dedi.