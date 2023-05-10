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Kaçarken yakalandı

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları parmak izi incelemesi sonucunda Neşe D’nin başkasına ait kimlik kullandığını tespit etti.

Yasin Yılmaz
04:00 . 10/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Neşe D, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Neşe D, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan kadın, başkasına ait kimlikle geldiği İstanbul Havalimanı’nda yakalandı. İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, dün saat 17.50 sıralarında yaptıkları denetimler sırasında şüpheli hareketlerde bulunan Neşe D’den kimliğini istedi. Neşe D, polise “Kader Görmen” adına düzenlenmiş kimlik verdi. Polis ekipleri, yaptıkları parmak izi incelemesi sonucunda Neşe D’nin başkasına ait kimlik kullandığını tespit etti.

Neşe D’nin yapılan GBT sorgulamasında, silahlı örgüt üyesi olduğu ve Van Cumhuriyet Başsavcılığı İnfaz Bürosunca hakkında verilen kesinleşmiş 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Neşe D, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.



#Gözaltı
#İstanbul Havalimanı
#Emniyet Şube Müdürlüğü
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