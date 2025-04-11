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Kadıköy'de çıkan yangın rüzgarın etkisiyle tüm evi sardı: 2 kişi hastanelik oldu

Kadıköy'de çıkan yangın rüzgarın etkisiyle tüm evi sardı: 2 kişi hastanelik oldu

08:3111/04/2025, Cuma
AA
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Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler tüm evi sardı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler tüm evi sardı.

Kadıköy'de apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy Merdivenköy Mahallesi İmam Ramiz Sokağı'nda 4 katlı apartmanın son katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, binanın son katını tamamen sardı. Apartman sakinleri, itfaiye ekiplerince binadan tahliye edildi. Dumandan etkilenen 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü.



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