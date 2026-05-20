Kadıköy’de narkotik operasyonu: İş yerindeki gizli bölmeden uyuşturucu çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik madde ticareti suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kadıköy ilçesinde geniş çaplı bir çalışma yürütüldü. 13 Mayıs saat 22.30 sıralarında Fikirtepe Mahallesi Hızırbey Caddesi üzerinde devriye gezen ekipler, şüphe üzerine bir motosikleti durdurdu. Motosiklet sürücüsü M.B.’nin (23) yapılan üst aramasında bir miktar narkotik madde ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 4 bin TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.B.’nin sorgusunda şüphelinin narkotik maddeleri Erenköy Mahallesi’ndeki bir iş yerinden temin ettiği belirlendi. Harekete geçen polis ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda iş yeri içerisindeki İ.Ö. (34) kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Detaylı aramada ekipler, bina içinde gizli bir bölme olduğunu fark etti. Yapılan incelemede gizli bölmeden üst kata geçiş sağlandığı tespit edildi.

İş yeri ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 10 parça halinde 697,3 gram marihuana, 5,4 gram kokain, 2 adet vakum makinesi, 1 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 57 bin 700 TL muhafaza altına alındı.

Operasyon kapsamında yakalanan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli şahıslar M.B. ve İ.Ö., 14 Mayıs’ta "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" (TCK 188) suçundan adli makamlara sevk edilmesinin ardından tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.



