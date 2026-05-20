Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir
İzmir'de kaybolan 4 kişi ormanlık alanda bulundu

İzmir'de kaybolan 4 kişi ormanlık alanda bulundu

09:4420/05/2026, Çarşamba
G: 20/05/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

İzmir'in Menderes ilçesinde kendilerinden haber alınamayan 4 kişi ormanlık alanda bulundu.

İzmir Karabağlar ilçesi Günaltay Mahallesi'ndeki evlerinden ayrılan E.A. (15), İ.Ö. (17), K.Ö. (14) ve F.D'den (19) haber alamayan yakınları durumu gece 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Menderes ilçesinde ormanlık alandaki Değirmendere Şelalesi'ne gittikleri öğrenilen 4 kişi için saat 01.00 sıralarında arama çalışması başlatıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekipleri, saat 06.30'da şelaleye yakın bir bölgede kayıp 4 kişiyi buldu.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 4 kişi tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.



#afad
#İzmir
#Kayıp
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Diyanet Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Ekranı: Diyanet Güvenlik, Aşçı ve Temizlik Personeli Alımı Ne Zaman, Şartları Neler? KPSS Taban Puanı Kaç?