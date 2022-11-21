Gündem Kadim Dostlardan 70inci hatim duası
YEREL GÜNDEM

Kadim Dostlar’dan 70’inci hatim duası

Türk siyasi hayatının son elli yılında aynı çizgide siyaset yapan dava insanlarının oluşturduğu “Kadim Dostlar Grubu” 70. hatim duasını Darülaceze’de gerçekleştirdi.

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Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Kadim Dostlar’dan 70’inci hatim duası
​Kadim Dostlar’dan 70’inci hatim duası.

Türk siyasi hayatının son elli yılında aynı çizgide siyaset yapan dava insanlarının oluşturduğu “Kadim Dostlar Grubu” 70. hatim duasını Darülaceze’de gerçekleştirdi. Mehmed Zahid Kotku Hocaefendi Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla yad edildi. Cansağlığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Demirhan, AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, Güzel Vefalı Kadim Dostlar Grubu Genel Koordinatörü Yakup Sucuoğlu, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülün ve bir çok üyenin katıldığı programda Hatim duasını Adalet Sarayı İmam Hatibi Ahmet Nasuhi Bayrakçı yaptı.

BEŞİNCİ PROGRAM

Geleneksel hale gelen Kadim Dostlar Grubu buluşmasına ev sahipliği yaptıkları için gururlu olduklarını kaydeden Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, “Beşinci kez burada program yapıyorlar. Ben Sıla-i Rahim olarak düşünüyorum. 70. hatimi Allah kabul etsin” dedi.

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