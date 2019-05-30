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Kadir Gecesi'nde okunacak dualar ve yapılacak ibadetler! Kadir Gecesi'nde nasıl dua edelim?

Kadir Gecesi'nde okunacak dualar ve yapılacak ibadetler

İslam alemi tarafından genellikle Ramazan ayının 27. gecesi olarak kabul edilen Kadir Gecesi, yarın gece idrak edilecek. Peki bin geceden hayırlı olan Kadir Gecesi'nde hangi dualar okunmalı? Kadir Gecesi'nde hangi ibadetler yerine getirilmeli.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kadir gecesi yarın gece idrak edilecek.
Kadir gecesi yarın gece idrak edilecek.

Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi 31 Mayıs Cuma gününü 1 Haziran Cumartesi gününe bağlayan gece (yarın) idrak edilecek.

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul edilirken, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alıyor.

Kur'an-ı Kerim'de "Kadir Suresi"nde bu gece şöyle anlatılıyor:

"Şüphesiz, biz onu (Kur’an-ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yeri ağarmasına kadar bir esenliktir."(Kadir Suresi 1-5)

Kadir Gecesinde nasıl dua edelim?

Hz. Aişe (r.anha) Rasûlüllah (s.a.s)'e demiştir ki:

"Ey Allah'ın Rasûlü! Kadir Gecesi'ne rastlarsam nasıl dua edeyim?" diye sordum. Rasûlüllah (s.a.s):

"Allahümme inneke afüvvün tühıbbü'l-afve fa'fu annî: Allah'ım sen çok affedicisin, affi seversin, beni affet." diye dua et, buyurdu." (Tecrîd-i Sarih Tercemesi, VI, 314).

Ebû Hüreyre (r.a)'ın rivâyet etmiş olduğu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyurmuştur:

"Kim Kadir Gecesi'ni, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır" (Buhârî, Kadir, 1).

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Kadir Gecesi'nde neler yapılabiliriz?

Kadir Gecesi'ni, namaz kılarak, Kur'ân-ı Kerim okuyarak, tövbe, istiğfar ederek ve dua yaparak değerlendirebiliriz.

En güzel Kadir gecesi mesajları
GÜNDEM
En güzel Kadir gecesi mesajları

En güzel Kadir gecesi mesajları burada
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Kadir Gecesi mesajları
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Kadir Gecesi mesajları
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Kadir Gecesi mesajları
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Kadir Gecesi mesajları
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Kadir Gecesi mesajları
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Kadir Gecesi mesajları
Title
Kadir Gecesi mesajları
En güzel Kadir gecesi mesajları burada
En güzel Kadir Gecesi mesajları burada. Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi yarın gece idrak edilecek. Haberimizde en güzel ve anlamlı Kadir Gecesi mesajlarını bulabilirsiniz. Sizler için derlediğimiz SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter, sosyal medyada paylaşabileceğiniz Kadir Gecesi mesajları haberimizde.


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