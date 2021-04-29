Kadir Şeker davasında yeni gelişme: Yargıtay'a tahliye başvurusu

Asparagas: Dünyanın Yalanı

Yalanlarla başlayan savaşlar, yalanlar üzerine kurulan devletler, 'ülkelerin iç işlerine karışmıyoruz' deyip aksini yapanlar, 'insan haklarına saygı' çığırtkanlığı yapıp sömürdükleri ülkelerde insanları köleleştirenler, basın özgürlüğü söylemleriyle başka ülkelere ahkam kesip, basın kendini eleştirdiğinde sistematik kışkırtma, tehdit ve baskıları artıranlar... İnsan hakları evrensel beyannamesi ile bile yalanların arkasına sığınan, işgal ve ambargo uygulayanlar olmadı mı? Dünyanın 'sözde' güçleri yalanla işgal ediyor, yine yalanla kan döküp, sömürüyor. Yeni Şafak'tan acı gerçekleri örtmek için tasarlanmış yalanları ipe seren yepyeni bir dizi: Asparagas.