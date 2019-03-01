Gündem Kadoköydeki kesik bacak cinayetinde yeni gelişme
3. SAYFA

Kesik bacak cinayetinde yeni gelişme - Bacaklarından sonra başı da bulundu

Kadoköy'deki kesik bacak cinayetinde yeni gelişme

Kadıköy’de çöp konteynerinde bulunan kesik bacaklar cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Yeğeni tarafından silahla öldürülerek cesedi parçalanan Rıfat Rıza Öztürk’ün baş kısmı, Acıbadem’de bulunan bir çöp konteynerinden çıktı.

Haber Merkezi IHA
Olay yerine sevk edilen polisler, konteynerda incelemelerde bulundu.
Olay yerine sevk edilen polisler, konteynerda incelemelerde bulundu.

Başakşehir’de bulunan iş yerinde amcasını silahla öldürerek cesedini parçalayan Fahrettin Öztürk, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilmişti.

Şüphelinin ifadesinde amcasıyla harcamaları nedeniyle tartıştığı, amcasının ‘baban gibi yattığın yerden para kazanıyorsun’ demesi üzerine kendini kaybederek cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

Farklı noktalara atmış

Amcası Rıfat Rıza Öztürk’ü silahla öldürdükten sonra cesedini parçalayıp İstanbul’da çeşitli noktalarda attığı ortaya çıkmıştı. Şüphelinin ifadeleri doğrultusunda Cinayet Büro Amirliği’nin yürüttüğü soruşturmada Rıfat Rıza Öztürk’e ait cesedin gövdesi Uskumruköy mevkiinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolu üzerinde bulunan bir refüjde bulunmuştu.

  • Çalışmalarını sürdüren ekipler gövdeden kesilen baş kısmını da Acıbadem’de bulunan bir çöp konteynerinde buldu. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından Rıfat Rıza Öztürk’ün cansız bedenine ait baş, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
  • Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada Rıfat Rıza Öztürk’ün cesedinden eksik kalan kolların ise arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kadıköy'de cinayetin sırrı çözüldü
GÜNDEM
Kadıköy'de cinayetin sırrı çözüldü
Bakan müjdeyi verdi

Bakan müjdeyi verdi

​KOBİ'lere yönelik ikinci paket 25 milyar TL tutarında.
İlk kez açıkladı

İlk kez açıkladı

Soylu, Erdoğan'a gelen telefonu ve ardından yaşananları anlattı.
HavacılaraFETÖ operasyonu

HavacılaraFETÖ operasyonu

​Hava Kuvvetleri'ndeki operasyonda gözaltılar var.
CHPli Başkandanvatandaşa azar

CHPli Başkandanvatandaşa azar

"Oy yoksa hizmet de yok" diye vatandaşa bağırdı.
Buzdolabı dolu olmalı

Buzdolabı dolu olmalı

"Roketleriniz olabilir ama buzdolabı boşsa hepsi boştur."
İki maçı kaldı

İki maçı kaldı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu için kritik süreç.
Bir banka daha faizleri indirdi

Bir banka daha faizleri indirdi

​Konut ve ihtiyaç kredilerinde faizler düşüyor.
Başına ödül kondu

Başına ödül kondu

Ladin'in oğlu için ABD devrede.
CHPninpsikolojisi bozuldu

CHPninpsikolojisi bozuldu

​Parti içi kavgalardan kurtulamayan CHP, çareyi psikologlarda arıyor.
Erdoğanarabulucu olsun

Erdoğanarabulucu olsun

​Asya'nın iki nükleer gücü savaşın eşiğine gelirken İslamabad'dan önemli bir teklif geldi.
Sigara paketineyeni düzenleme

Sigara paketineyeni düzenleme

Üretim ve paketlenmesinde standartlar belirlendi.
İsrail savaşsuçu işledi

İsrail savaşsuçu işledi

​BM raporunda, İsrail askerlerinin kasten ateş açarak 189 Filistinliyi öldürdüğü vurgulandı.
ABD Geziyiböyle yönetti

ABD Geziyiböyle yönetti

​Gezi iddianamesinde Osman Kavala'nın ilginç temasları yer aldı.
Trendeninen iflah olmadı

Trendeninen iflah olmadı

​AK Parti ile yola çıkan ancak daha sonra yollarını ayıranların hesapları tutmadı.
Kahraman ilçeye15 Temmuz meydanı

Kahraman ilçeye15 Temmuz meydanı

​AK Parti'nin Kahramankazan adayı Serhat Oğuz, projelerini Yeni Şafak'a anlattı.
İstanbula3 yeni otogar

İstanbula3 yeni otogar

Binali Yıldırım: Esenler'deki otogarı kaldıracağız.
Yeni parola: Mavi Vatan

Yeni parola: Mavi Vatan

​Türkiye hak ve menfaatlerini sonuna kadar kullanacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.