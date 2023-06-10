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Kağıthane'de trafik kazası: Cip ters döndü

Kağıthane'de seyir halinde olan otomobil ile cipin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan cip ters döndü.

12:23 . 10/06/2023 Cumartesi
AA
Çekici yardımıyla kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Çekici yardımıyla kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Alınan bilgiye göre, Cendere Caddesinde seyir halinde olan 34 HY 1287 plakalı otomobil ve 34 BTV 909 plakalı cip çarpıştı. Savrulan cip devrilerek ters döndü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, ters dönen cipte kalan çocuğu çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Otomobilde yaralanan 4 kişi de olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu. Çekici yardımıyla kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.



#İstanbul
#Kağıthane
#trafik kazası
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