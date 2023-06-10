Kağıthane'de trafik kazası: Cip ters döndü

Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca istikameti Yassı ören mevkiinde Türk Havayollarına ait işçi servisinin de aralarında bulunduğu zincirleme kaza meydana geldi. Yaralılar var. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.