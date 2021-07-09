Dağların kahraman kızı Sıla, Slovenya'nın gurur gecesine 'şeref konuğu' oldu

Sıla Kara, “O gecenin şeref konuğuydum. Hem milli sporcu olarak hem Sıla Kara olarak orada olmak benim için gurur vericiydi” dedi.

Slovenya'da kayak müsabakalarında teleferikten düşen 12 yaşındaki çocuğu tutarak hayatta kalmasını sağlayan Türkiye Kayak Milli Takımı sporcusu Sıla Kara ülkede kahraman ilan edilmişti.

Sıla Kara, Slovenya'da kayak merkezinde teleferikten düşmek üzere olan 12 yaşındaki çocuğu yakalayıp, hayatını kurtarmıştı.

ŞEREF KONUĞU

Sıla Kara, son olarak Slovenya Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30'uncu yıl dönümü ve Avrupa Birliği Konseyi'nin yaklaşan Slovenya dönem başkanlığı vesilesi ile Ankara'da düzenlenen geceye Büyükelçi Primoz Seligo ve eşinin daveti üzerine şeref konuğu olarak katıldı.

Sıla Kara

Arkadaşlarının 'Dağların kızı' dediği Kara, “O gecenin şeref konuğuydum. Hem milli sporcu olarak hem Sıla Kara olarak orada olmak benim için gurur vericiydi” dedi.

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'BENİM YERİMDE KiM OLSA AYNI ŞEYİ YAPARDI'

Ülkesini sportif anlamda temsil etmenin yanı sıra ahlaki değerleriyle de ön plana çıkarmış olmasının kendisi için gurur verici olduğunu belirten Kara şunları söyledi:

"Hem milli sporcu hem de Sıla Kara olarak orada olmak benim için gurur vericiydi. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen Türkiye Fair Play ödüllerinin 39'uncusunu komite bana layık gördü. Olimpiyat kotası almak için gitmiş olduğum bir yarışma esnasında yanımda oturan çocuğu düşmek üzereyken yakaladım ve hayatını kurtardım. Benim için tabii ki de çok zor anlardı. Olayın buralara gelebileceğini ben tahmin etmiyordum. Çünkü yaşamış olduğumuz coğrafyada insanlara yardım etmek bize hep empoze edildi. Bu bizim insanlık görevimiz diye yaptık bunu, benim yerimde kim olsaydı aynı şeyi yapardı. Ülkemi temsilen oradaydım. Yaşadığım böyle bir olayla ülkemi daha iyi anlatabildim, daha güzel tanıtabildim."

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Milli sporcu Kara Krvavec halkı tarafından 'kahraman' ilan edildi.

KRAVAVEC HALKI KAHRAMAN İLAN ETTİ

Türkiye Kayak Milli Takımı sporcusu Sıla Kara, Çin'de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyatları'na katılabilmek için Slovenya'da, 12- 13 Şubat 2020 tarihlerinde düzenlenen 'Krvavec Giant Slalom' yarışmasına katıldı.

HAYAT Milli kayakçı, Slovenya'da teleferikten düşen çocuğu kurtardı

Alp disiplininde yarışan Kara, final ayağı öncesi ısınmak için teleferikle piste çıkarken, yanında oturan 12 yaşındaki erkek çocuk dengesini kaybetti. Çocuk, metrelerce yükseklikteki teleferikten düşerken ayağını uzatan Kara'nın kayak takımlarına tutundu. Kara, daha sonra da elleriyle çocuğu havada yaklaşık 15 dakika tuttu.

Sloven çocuk, kısa süre sonra gelen ekipler tarafından kurtarıldı. Krvavec halkı tarafından 'kahraman' ilan edilen milli sporcu Kara'ya, kentin emniyet müdürü tarafından madalya verildi.