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Kahramankazan’dan çiftçiye hibe desteği

Kahramankazan Belediyesi, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek çiftçiye ay çekirdeği hibe desteğinde bulundu. Prejeyle ilgili geniş katılımlı hasat töreni düzenledi. Başkan Serhat Oğuz, “Her zaman üreten ve üretene destek olan bir belediyeyiz. Amacımız, gayemiz bu memleket için çalışmak, üretmektir” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kahramankazan’dan çiftçiye hibe desteği
Kahramankazan Belediyesi, tohum ve gübre ile birlikte ekim yapılması için makine ekipman desteğinde bulundu.

Türkiye’de ilk kez çiftçiye ay çekirdeği hibe desteğini açıklayan Kahramankazan Belediyesi, tohum ve gübre ile birlikte ekim yapılması için makine ekipman desteğinde bulundu. Kahramankazan Belediyesi, 6 dönümde ekilmesi için verilen desteğin ardından Ankara Tarım İl Müdürlüğü de 2 bin dönüm için hibe desteği verirken, toplamda 8 bin dönümde ekilen ay çekirdeğinde hasat dönemi başladı. 85 çiftçinin faydalandığı ay çekirdeği hasadından elde edilen mahsulden çiftçi memnun kaldı.

YER TAHSİSİNDE DE BULUNULDU

Yapılan hasat etkinliğine Belediye Başkanı Serhat Oğuz, İlçe Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, İl Tarım Müdürü Bülent Korkmaz, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Öztürk, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çiftçiler katıldı.ğı törende biçer-döverin üzerine çıkarak ilk hasadı gerçekleştirdi. Kahramankazan Belediyesi, Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından alımı gerçekleştirilen ay çekirdeğine yönelik çiftçinin uzak mesafe nakliye masrafından kurtarmak için ayrıca piyasa oluşturmak amacıyla yer tahsisinde de bulundu.

YERELDE BÜYÜK DESTEK SAĞLADIK

“Çiftçiler yağlık ay çekirdeği konusunda ilk defa yapılacak bir işe ‘Bismillah’ dediler” diyen Başkan Serhat Oğuz, “Yani niyetlerini samimiyetle aldılar. Sonunda Kahramankazan’da 6 bin dönüm arazide Kahramankazan Belediyesi destek vermiştir. 2 bin dönüm araziyi de Allah razı olsun tarım müdürlüğümüz destek vermiştir. Toplam, Kazan ovamızda 8 bin dönüm yağlık ay çekirdeği ekilmiştir. Yerelde bu kadar büyük bir destek Kahramankazan’a nasip olmuştur. Çiftçilerimiz hakkıyla satıp bu üründen para kazanırlarsa bu seneki 8 bin dönüm, bir dahaki sene 16 bin dönüm olur. Polatlı yıllardır bu işi yapıyor ve 16 bin dönüm ekiyor. Ekmeyen çiftçilerimiz de eklenince 20-25 bin dönüm olur Kazan ovası buna müsait” ifadelerini kullandı.

TAŞIN ALTINA ELİMİZİ KOYDUK

Göreve geldikleri 2019 yılında fide desteği konusunun var olduğunu belirten Başkan Oğuz, “Taşın altına elimizi koyduk ve o tarihte başladık fide vermeye. En son Kahramankazar’da 5 milyon sebze fidesi dağıttık. Bunların 500 bin tanesini de kendi kurduğumuz serada ürettik. 720 çiftçimize mazot desteği verdik. Bunu da ilk veren Kahramkankazan Belediyesi’dir. Benim safım daima üreten Kahramankazan için, Türkiye için çalışan insanların, siz kardeşlerimin yanıdır. Bunu her fırsatta elimizdeki imkânlar nispetinde size göstermeye çalışıyoruz. Pandemi sürecinde esnafımıza nakdi destek verdik” dedi.

YIL SONUNDA 20 KÖY DOĞAL GAZLI OLACAK

  • Doğal gaz konusunda her geçen gün ivme kazandıklarını söyleyen Başkan Oğuz, “12 köyümüze doğal gaz gitti, yakıyorlar. Yıl sonuna kadar su sayı 20 olacak. Dolayısıyla köylerimizde gençlerimizi tutabilirsek, dedelerinden kalkma atıl arazileri eker. Köye dönüşü de hızlandırmış oluruz. Onun için köylere doğal gazı önemsiyoruz biz. 2023’ün sonunda Kahramankazan’ın bütün köylerine doğal gaz gidecek. Bu benim hedefim. Kahramankazan için iş, değer üretmeye Allah’ın izniyle devam edeceğiz. Bu projeye destek veren herkese teşekkür ediyorum. Amacımız, gayemiz bu memleket için çalışmak, üretmektir. Amacı ve gayesi olan sizinle ne mutlu” diye konuştu.

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