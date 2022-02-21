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KAHRAMANMARAŞ

Şoför esnafına akaryakıt müjdesi

Halk otobüsçüleri temsilcileri ve oda başkanlarıyla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Esnafa aylık 5 bin 500 TL destek veriyoruz. İlave olarak akaryakıt fiyat farkını da karşılayacağız” müjdesini verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kahramanmaraş haberleri: Şoför esnafına ​akaryakıt müjdesi
Hayrettin Güngör

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından oda başkanları ve şehirde faaliyet gösteren halk otobüsü temsilcileri ile bir toplantı düzenlendi. Mado Evi’nde gerçekleştirilen programda; Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, İç İşleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, MKYK Üyesi Mustafa Yel, AK Parti Milletvekili Cihat Sezal, ilçe belediye başkanları ile oda başkanları yer aldı.

  • Toplantıda konuşan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu, şoför esnafının pandemi döneminde sıkıntılar yaşadığına, Büyükşehir Belediye Başkanı’nın bu süreçte kendilerini hiç yalnız bırakmadığına dikkat çekti.

UYUMLU ÇALIŞMA

Şehirde faaliyet gösteren tüm esnaf odalarıyla uyum içerisinde çalışıldığını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise, “Salgın sürecinden bu yana esnafımızı hiç yalnız bırakmadık. Halk otobüsü esnafına aylık destek açıklayan ilk büyükşehir belediyesi olduk. Desteklerimiz sürüyor. Şu anda araç başı 5 bin 500 TL desteğimiz var. Buna ilave olarak esnafımızın aylık akaryakıt fiyat farkını da ödeyeceğiz. Meclisimizden kararı aldık. Şehrimize, esnafımıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

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