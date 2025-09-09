Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kahramanmaraş'ta sepetli vinç tıra arkadan çarptı: Bir kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta sepetli vinç tıra arkadan çarptı: Bir kişi hayatını kaybetti

23:129/09/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Kaza sonucu bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza sonucu bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Kahramanmaraş Pazarcık’ta TAG Otoyolu’nda sepetli vincin tıra arkadan çarpması sonucu sürücü Muhammet D. olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sepetli vincin tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Muhammet D. idaresindeki 34 UL 3173 plakalı sepetli vinç, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Çöçeli Mahallesi mevkisinde, İbrahim Ç. yönetimindeki 06 JRR 70 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince, Muhammet D'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.


#Kahramanmaraş
#tır
#sepetli vinç
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI 2025: Emekli maaşı promosyonları değişti! İş Bankası, Garanti, Yapı Kredi, Ziraat, Akbank ve diğerleri ne kadar veriyor? İşte güncel tutarlar