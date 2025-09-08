Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şanlıurfa
Traktöre çarparak savrulan sürücü hayatını kaybetti

Traktöre çarparak savrulan sürücü hayatını kaybetti

23:258/09/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Mustafa Ateş'in hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mustafa Ateş'in hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da traktöre çarpan motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle savruldu. Ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde traktöre çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Yaylacık kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Mustafa Ateş’in kullandığı motosiklet, anayola çıkmaya çalışan Ahmet A.’nın kullandığı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ateş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Şanlıurfa
#Motosiklet
#Kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Resmî Gazete 9 Eylül 2025: Yurt dışı çıkış harcı yeniden belirlendi