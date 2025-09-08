Yeni Şafak
Şanlıurfa'da işçi minibüsü ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı

12:268/09/2025, Pazartesi
AA
Şanlıurfa’da işçi minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 15 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

Mehmet Demir (26) idaresindeki tarım işçilerini taşıyan 43 ABS 091 plakalı minibüs, kırsal Ovacık Mahallesi yakınlarında Hüseyin Kiraz (49) yönetimindeki 27 AK 013 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 11'i kadın 15 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


