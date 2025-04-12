Kahverengi kokarcaya karşı samuray arıları hazır

Fındık başta olmak üzere birçok meyve ve sebzeye zarar veren kahverengi kokarca ile mücadelede ilaçlama çalışmalarının yanı sıra biyolojik mücadele için samuray arısı üretimine devam ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanan "Kahverengi Kokarca ile Mücadele Eylem Planı" çerçevesinde Ordu ve Giresun'da ocak ayında tamamlanan ilaçlama çalışmaları ilkbaharla yeniden başladı.