Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ordu
Kahverengi kokarcaya karşı samuray arıları hazır

Kahverengi kokarcaya karşı samuray arıları hazır

04:0012/04/2025, Cumartesi
G: 12/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bilgen, ortalama hava sıcaklığı 14 dereceye ulaştığında kahverengi kokarcanın uçuşlarının başladığına dikkati çekerek, yılın bu döneminden itibaren üreticilerin feromon tuzaklarla "cezbet yok et" tekniğiyle de kahverengi kokarcaya karşı mücadele edebileceğini kaydetti.
Bilgen, ortalama hava sıcaklığı 14 dereceye ulaştığında kahverengi kokarcanın uçuşlarının başladığına dikkati çekerek, yılın bu döneminden itibaren üreticilerin feromon tuzaklarla "cezbet yok et" tekniğiyle de kahverengi kokarcaya karşı mücadele edebileceğini kaydetti.

Ordu ve Giresun'da ilaçlama çalışmaları devam ederken, Fındık Araştırma Enstitüsü'nde 300 bin samuray arısı üretimi hedefine yaklaşılıyor. Enstitü Müdürü Dr. Yusuf Bilgen samuray arılarının haziran ayının başı veya ortası itibarıyla doğaya salınacağını bildirdi.

Fındık başta olmak üzere birçok meyve ve sebzeye zarar veren kahverengi kokarca ile mücadelede ilaçlama çalışmalarının yanı sıra biyolojik mücadele için samuray arısı üretimine devam ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanan "Kahverengi Kokarca ile Mücadele Eylem Planı" çerçevesinde Ordu ve Giresun'da ocak ayında tamamlanan ilaçlama çalışmaları ilkbaharla yeniden başladı.


KÖŞE BUCAK İLAÇLANIYOR

Gerekli ekipman, ilaç ve koruyucu donanım sağlanan personeller, il genelinde köy ile mahallelerdeki evler, depolar, kullanılmayan yapılar gibi alanlarda ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Biyolojik mücadele kapsamında ise Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Fındık Araştırma Enstitüsü'nde üretilen samuray arısı sayısı 200 binin üzerine çıktı.


SAMURAY ARILARI HAZİRANDA SALINACAK

Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Yusuf Bilgen, samuray arılarının haziran ayının başı veya ortası itibarıyla salınacağını bildirdi. Ramazan Bayramı'nda da üretime ara vermeden çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Bilgen, "Mayıs ayının son haftası itibarıyla samuray arısı üretiminde hedeflenen 300 bin rakamına ulaşacağız" dedi.


#Ordu
#Giresun
#kokarca
#arı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ADLİ TATİL NE ZAMAN? 2025 yılı adli tatil tarihi açıklandı mı?