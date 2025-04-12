Kahverengi kokarcaya karşı samuray arıları hazır

Ordu ve Giresun'da ilaçlama çalışmaları devam ederken, Fındık Araştırma Enstitüsü'nde 300 bin samuray arısı üretimi hedefine yaklaşılıyor. Enstitü Müdürü Dr. Yusuf Bilgen samuray arılarının haziran ayının başı veya ortası itibarıyla doğaya salınacağını bildirdi.
Fındık başta olmak üzere birçok meyve ve sebzeye zarar veren kahverengi kokarca ile mücadelede ilaçlama çalışmalarının yanı sıra biyolojik mücadele için samuray arısı üretimine devam ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanan "Kahverengi Kokarca ile Mücadele Eylem Planı" çerçevesinde Ordu ve Giresun'da ocak ayında tamamlanan ilaçlama çalışmaları ilkbaharla yeniden başladı.
KÖŞE BUCAK İLAÇLANIYOR
Gerekli ekipman, ilaç ve koruyucu donanım sağlanan personeller, il genelinde köy ile mahallelerdeki evler, depolar, kullanılmayan yapılar gibi alanlarda ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Biyolojik mücadele kapsamında ise Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Fındık Araştırma Enstitüsü'nde üretilen samuray arısı sayısı 200 binin üzerine çıktı.
SAMURAY ARILARI HAZİRANDA SALINACAK
Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Yusuf Bilgen, samuray arılarının haziran ayının başı veya ortası itibarıyla salınacağını bildirdi. Ramazan Bayramı'nda da üretime ara vermeden çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Bilgen, "Mayıs ayının son haftası itibarıyla samuray arısı üretiminde hedeflenen 300 bin rakamına ulaşacağız" dedi.