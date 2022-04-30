Kalbi duran yolcusunu güzergahını değiştirip hastaneye ulaştırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir grup Pegasus çalışanının Kadir Gecesi yaptığı paylaşımı eleştirdi: Milletimizin takdirine bırakıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nden, Pınarhisar ve Çakıllı Çevre Yolları Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.



İsim vermeden bir grup Pegasus çalışanının Kadir Gecesi yaptığı paylaşımı eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan,

'Ülkemizde hala milletimizin inancına, kültürüne, tarihine, değerlerine karşı kin duyan, fırsat bulduğu her durumda nefret kusan bir kesim mevcuttur. Her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da mankurtların nefret suçlarına maruz kaldık. Demokrasiyle, özgürlükle, hukukla, ahlak ve vicdanla bağdaşmayan bu tür görüntüleri Allah'a havale ediyorum. Milletimizin takdirine bırakıyorum.' dedi.