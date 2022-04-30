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Gündem Kalbi duran yolcusunu güzergahını değiştirip hastaneye ulaştırdı
ADANA

Kalbi duran yolcusunu güzergahını değiştirip hastaneye ulaştırdı

Adana'da, özel halk otobüsü şoförü Bilal Üzüm, kalbi duran yolcusu 82 yaşındaki Fatma Demirkol'u, güzergahını değiştirip hastaneye götürdü. Kalbi yeniden çalıştırılan Demirkol tedaviye alındı.

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Haber Merkezi DHA
Kalbi duran yolcusunu güzergahını değiştirip hastaneye ulaştırdı
Kalbi, doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırılan Fatma Demirkol'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adana'daki olay, dün Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi’nde meydana geldi. Kızı Şemsi Kaplan (44) ile 01 J 0100 plakalı özel halk otobüsüne binen Fatma Demirkol (82) kısa süre sonra rahatsızlandı.

DHA

Kaplan, otobüs şoförü Bilal Üzüm’den yardım istedi. Aracını kenara çekip durumu sağlık ekiplerine bildiren Üzüm, Demirkol'un kalbinin durduğunu fark edince beklemeden güzergahını değiştirip yakındaki özel hastaneye götürdü.

DHA

Kalbi, doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırılan Fatma Demirkol'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA

"İNSANLIK GÖREVİMİZ"

Yaşananları anlatan sürücü Bilal Üzüm, "Teyzemiz kızıyla birlikte yolculuk yapıyordu. Bir anda kızı fenalaştığını söyledi. Nabzına baktığımızda normaldi. Kızı o sırada su almak için araçtan indi. Tekrar nabzına baktığımda kalbinin durduğunu fark ettik. Kızına korna çalarak geri otobüse binmesini söyledim. Hemen direksiyona geçip teyzeyi hastaneye götürdüm. İlk müdahaleyi otobüs içerisinde yaptıktan sonra içeriye aldılar. Teyzemizin durumu iyiymiş, önemli olan onu kurtarmaktı. Sonuçta insanlık görevimiz bu. Beni daha sonra arayıp teşekkür ettiler" dedi.

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