Kalbine yenik düşen uzman çavuş Samsun'da toprağa verildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde sızma girişiminde bulunan teröristlerle yaşanan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez'in mezarını ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, şehit erin babasına, "Sen artık evlatlarınla beraber devletimize emanetsiniz. Şehidimizin makamı ali olsun. 23'üne basmasına 5 gün kala onu şehit eden hainlerden, tek tek hesap soracağız" dedi.