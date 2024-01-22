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Kalbine yenik düşen uzman çavuş Samsun'da toprağa verildi

Kırklareli'nde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Tankçı Uzman Çavuş Furkan Bilgin, memleketi Samsun'da toprağa verildi.

23:46 - 22/01/2024 Pazartesi
AA
Uzman çavuşun cenazesi askeri tören sonrası toprağa verildi.
Uzman çavuşun cenazesi askeri tören sonrası toprağa verildi.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde görev yapan Tankçı Uzman Çavuş Bilgin, dün geçirdiği rahatsızlık sonrası kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bilgin'in naaşı, Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Kületek Mahallesi'ne getirildi.

Uzman çavuşun cenazesi, burada yapılan askeri tören sonrası toprağa verildi.

Cenaze törenine Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya ile askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.


#Samsun
#Vezirköprü
#uzman çavuş
#kalp krizi
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