Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Nevşehir
Kaldıkları ahırın duvarını yıkıp kaçtılar: Firar eden inekleri jandarma buldu

Kaldıkları ahırın duvarını yıkıp kaçtılar: Firar eden inekleri jandarma buldu

12:2024/11/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Jandarma ekipleri, kaybolan 6 ineğin bulunması için hem karadan hem de dron ile havadan arama çalışması başlattı.
Jandarma ekipleri, kaybolan 6 ineğin bulunması için hem karadan hem de dron ile havadan arama çalışması başlattı.

Nevşehir’de kaldıkları ahırın duvarını yıkarak firar eden inekler, jandarma ekipleri tarafından dron ile bulundu.

Kasabada büyükbaş hayvan besiciliği yapan Yusuf Karayılan akşam saatlerinde hayvanlarını yemledikten sonra istirahate çekildi. Sabah saatlerinde tekrar hayvanları yemlemek için ahıra geldiğinde, ahırın duvarının yıkık olduğunu ve 6 adet ineğinin olmadığını fark etti.



Bölgede bir süre kendi imkanları ile arama yapan Karayılan, daha sonra 112 çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kaybolan 6 ineğin bulunması için hem karadan hem de dron ile havadan arama çalışması başlattı.




Kaybolduktan yaklaşık 16 saat sonra bulunan hayvanlar, jandarma ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.



#inek
#ahır
#nevşehir
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İzmir elektrik kesintisi sorgulama: Kesintiler hangi ilçelerde olacak? İşte Gediz elektrik kesinti listesi