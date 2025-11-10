Yeni Şafak
Depoya giren inek çalışanlara saldırdı: Vatandaşlar güçlükle kurtuldu

17:2510/11/2025, lundi
IHA
Çankırı.
Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde bir iş yerinin deposuna giren başıboş inek, çalışanlar ve vatandaşlara saldırdı. Vatandaşlar ineğin saldırısından yara almadan kurtulurken, o anlara ait görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Ilgaz ilçesinde inşaat malzemeleri satan iş yerine ait depoya başıboş bir inek girdi. Depoda bir süre dolaşan inek, çalışanları ve vatandaşları kovalayarak saldırmaya çalıştı. İneğin koşarken çarptığı bir vatandaş yere düşerken, diğer vatandaşlar koşarak inekten kurtulmaya çalıştı. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, inek daha sonra çalışanlar tarafından depodan çıkartılarak uzaklaştırıldı.

Sosyal medyada gündem oldu

Gündem olan görüntüler Çankırı’da yaşayan vatandaşları gülümsetti. Görüntülerin tüm mecralarda yayıldığını söyleyen Burak Kaya, "Çankırı’nın bu videoyla gündem olması başta bizleri de güldürdü ve şaşırttı. Allah’a şükür herhangi bir yaralanmama olmaması sevindirdi" dedi.



#Çankırı
#hayat
#sosyal medya
