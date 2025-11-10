Depoya giren inek çalışanlara saldırdı: Vatandaşlar güçlükle kurtuldu

Ilgaz ilçesinde inşaat malzemeleri satan iş yerine ait depoya başıboş bir inek girdi. Depoda bir süre dolaşan inek, çalışanları ve vatandaşları kovalayarak saldırmaya çalıştı. İneğin koşarken çarptığı bir vatandaş yere düşerken, diğer vatandaşlar koşarak inekten kurtulmaya çalıştı. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, inek daha sonra çalışanlar tarafından depodan çıkartılarak uzaklaştırıldı.