Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
1 milyon TL'ye ramak kalmıştı: 500 bin TL değerindeki edebiyat sorusu Milyoner'e damga vurdu

1 milyon TL'ye ramak kalmıştı: 500 bin TL değerindeki edebiyat sorusu Milyoner'e damga vurdu

16:2210/11/2025, Pazartesi
Diğer
Sonraki haber

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla her hafta izleyenleri ekran başına kilitleyen "Kim Milyoner Olmak İster", son bölümüyle ilgi odağı haline geldi. Yarışmaya katılan 19 yaşındaki Kerem Aktan, başarılı performansıyla 500 bin TL değerindeki soruya ulaşmayı başardı. Edebiyat sorusu karşısında adeta ter döken yarışmacının aldığı karar, gündem oldu.

ATV ekranlarının reyting rekortmeni yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", her hafta birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekran başına topluyor.

Birçok kategoride sorunun yer aldığı fenomen programda büyük ödüle ulaşmak isteyen yarışmacılar adeta kıyasıya mücadele ediyor. Bilginin ve şansın kazandırdığı program, son bölümüyle yine çok konuşuldu.

Yarışmaya katılan görme engelli 19 yaşındaki Kerem Aktan, başarılı performansı ve sempatik tavırlarıyla sosyal medyada ilgi odağı haline geldi.

Yeditepe Üniversitesi Fizik Bölümü öğrencisi olan Kerem, yarışmaya heyecanlı bir başlangıç yaptı.

İlk soruları rahatlıkla yanıtlamayı başarabilen yarışmacı, ikinci baraj sorusuna kadar ulaştı. 

Hızlı bir şekilde ilerleyen yarışmacı 500 bin TL değerindeki soruyu açtırmaya hak kazandı.

Türk edebiyatının önemli isimlerinin geçtiği 500 bin TL değerindeki soru ise şu şekildeydi:

"Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat'ın birlikte öğrenim gördüğü Ankara Erkek Lisesindeki ilk yıllarında edebiyat öğretmenleri kim olmuştur?"

"A- Yahya Kemal Beyatlı", "B- Ahmed Haşim", "C- Necip Fazıl Kısakürek" ve "D- Ahmet Hamdi Tanpınar" seçenekleri arasında kararsız kalan yarışmacı, uzun bir süre düşündü.

Joker hakkı kalmayan ve büyük bir kararsızlık yaşayan yarışmacı, çekilme kararı aldı.

Genç yarışmacı, yanıt verseydi "D- Ahmet Hamdi Tanpınar" seçeneğinde karar kılmak istediğini söyledi.

Doğru yanıtın "D" şıkkı "Ahmet Hamdi Tanpınar" olduğunu gören yarışmacı, üzüntü yaşasa da 300 bin TL ile yarışmaya veda etti.

Genç isim, yarışmadan ayrılmayıp bu yanıtı verseydi 1 milyon TL değerindeki soruyu açtıracaktı.

#Milyoner
#Kim Milyoner Olmak İster
#Oktay Kaynarca
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
T.C’ye göre TOKİ konut başvurusu yapamayanlar sonra başvuru yapabilir mi?