1 milyon TL'ye ramak kalmıştı: 500 bin TL değerindeki edebiyat sorusu Milyoner'e damga vurdu

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla her hafta izleyenleri ekran başına kilitleyen "Kim Milyoner Olmak İster", son bölümüyle ilgi odağı haline geldi. Yarışmaya katılan 19 yaşındaki Kerem Aktan, başarılı performansıyla 500 bin TL değerindeki soruya ulaşmayı başardı. Edebiyat sorusu karşısında adeta ter döken yarışmacının aldığı karar, gündem oldu.

1 /12 ATV ekranlarının reyting rekortmeni yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", her hafta birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekran başına topluyor.

2 /12 Birçok kategoride sorunun yer aldığı fenomen programda büyük ödüle ulaşmak isteyen yarışmacılar adeta kıyasıya mücadele ediyor. Bilginin ve şansın kazandırdığı program, son bölümüyle yine çok konuşuldu.

3 /12 Yarışmaya katılan görme engelli 19 yaşındaki Kerem Aktan, başarılı performansı ve sempatik tavırlarıyla sosyal medyada ilgi odağı haline geldi.

4 /12 Yeditepe Üniversitesi Fizik Bölümü öğrencisi olan Kerem, yarışmaya heyecanlı bir başlangıç yaptı.

5 /12 İlk soruları rahatlıkla yanıtlamayı başarabilen yarışmacı, ikinci baraj sorusuna kadar ulaştı.

6 /12 Hızlı bir şekilde ilerleyen yarışmacı 500 bin TL değerindeki soruyu açtırmaya hak kazandı.

7 /12 Türk edebiyatının önemli isimlerinin geçtiği 500 bin TL değerindeki soru ise şu şekildeydi: "Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat'ın birlikte öğrenim gördüğü Ankara Erkek Lisesindeki ilk yıllarında edebiyat öğretmenleri kim olmuştur?"

8 /12 "A- Yahya Kemal Beyatlı", "B- Ahmed Haşim", "C- Necip Fazıl Kısakürek" ve "D- Ahmet Hamdi Tanpınar" seçenekleri arasında kararsız kalan yarışmacı, uzun bir süre düşündü.

9 /12 Joker hakkı kalmayan ve büyük bir kararsızlık yaşayan yarışmacı, çekilme kararı aldı.

10 /12 Genç yarışmacı, yanıt verseydi "D- Ahmet Hamdi Tanpınar" seçeneğinde karar kılmak istediğini söyledi.

11 /12 Doğru yanıtın "D" şıkkı "Ahmet Hamdi Tanpınar" olduğunu gören yarışmacı, üzüntü yaşasa da 300 bin TL ile yarışmaya veda etti.