Kaldırım taşları gece geri döşendi

İstanbul'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim, Beşiktaş, Saraçhane, Şişhane, Pangaltı ve Harbiye gibi birçok bölge ile Taksim Meydanı'na çıkan noktalara bariyerler yerleştirilmeye başlandı.