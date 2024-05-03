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Kaldırım taşları gece geri döşendi

Yusuf Özdemir
04:00 - 3/05/2024 Cuma
Güncelleme: 02:29 - 3/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde İstanbul’da Taksim Meydanı'na yürümeye çalışan ve polise saldırdığı için gözaltına alınan 217 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 182'si Emniyet'teki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 35’i ise adliyeye sevk edildi. Yasak olmasına rağmen Saraçhane’den Taksim’e çıkmak isteyen şiddet yanlısı grup, çevreden söktüğü kaldırım taşlarını Bozdoğan Kemeri’nde barikat kuran polislere atmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tahrip edilen kaldırımları aynı akşam onardı. Taşların döşenmesiyle Saraçhane normale döndü.




#Taksim
#1 Mayıs
#işçi bayramı
#Saraçhane
2 saat önce
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