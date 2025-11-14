Yeni Şafak
Kaldırımda yürüyen Ukraynalı kadını darbedip yaralayan şüpheli gözaltında

12:2814/11/2025, Cuma
DHA
A.H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, kaldırımda yürüyen Ukraynalı A.H. adlı kadına yumruk atıp, kesici aletle yaralayan A.T., polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, 12 Kasım'da saat 19.30 sıralarında, Cikcilli Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Ukraynalı A.H., karşısından gelen erkek tarafından yumruklanarak yere düşürüldü ve ardından kesici aletle yaralandı. Şüpheli kaçtı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı kadını hastaneye götürdü. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından Alanya Emniyet Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı ve şüphelinin A.T. olduğu belirlendi. Polis, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, olayla ilgili adli tahkikatın devam ettiği belirtildi.


MAKASLA SALDIRMIŞ


Antalya'nın Alanya ilçesinde, kaldırımda yürüyen Ukraynalı A.H. adlı kadına yumruk atıp, kesici aletle yaralayan A.T. (27) polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Saldırıyı makasla gerçekleştirdiği belirlenen A.T.'nin adliyedeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. A.H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi



