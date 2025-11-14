Yeni Şafak
Sondaj sırasında işçinin kopan kolu kuyuya düştü

12:2614/11/2025, Cuma
DHA
Kanlar içinde yere yığılan Yaşar’a ilk müdahalesini mesai arkadaşları yaptı.
Aksaray’ın Eskil ilçesinde sondaj çalışması sırasında İbrahim Yaşar’ın (30) makineye kaptırdığı kolu, 120 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düştü. Yaralanan Yaşar hastaneye kaldırılırken, AFAD ekipleri kolu arıyor.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Sıcak Yaylası’nda meydana geldi. Zülfikar Sırmalı’ya ait tarlada yürütülen sondaj çalışması sırasında İbrahim Yaşar, sağ kolunu makineye kaptırdı. Yaşar’ın kopan kolu, sondaj kuyusuna düştü. Kanlar içinde yere yığılan Yaşar’a ilk müdahalesini mesai arkadaşları yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaşar, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Yaşar’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

AFAD ekipleri, 120 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen kolu arama çalışmalarını sürdürüyor.





