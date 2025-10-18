Kalıcı barış diplomasisi

Mısır’daki tarihi zirvenin ardından Siyonist İsrail’in saldırılarıyla enkaz yığınına dönen Gazze'nin yeniden inşa çalışması başlayacak. Gazze'nin yeninden ayağa kaldırılması için uluslararası birçok toplantı yapılacak.

FİNANSMAN ARANACAK

İlk aşamada Arap Birliği'nin taslak metin üzerinde anlaşmaya vardığı Gazze'nin yeniden imarını öngören 53 milyar dolar maliyetli plan için finansman aranacak. Plana göre, 6 ay içerisinde enkazlar kaldırılacak, geçici konutlar kurulacak. 2 yıllık ilk aşamada 200 bin konut yapılacak, 2,5 yıllık 2. aşamada ise 200 bin konut daha inşa edilecek. Parklar, kültür merkezleri, ticaret limanı, teknoloji merkezi, oteller ve havalimanı da kurulacak.

TÜRKİYE'DEN 1967 VURGUSU

İlk etapta insani yardımların ulaşması, enkazın kaldırılması konularında çalışmalara başlayan Türkiye, askeri olarak da bölgede yer almak istiyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Mısır'da ABD, Katar ve Mısır liderleriyle imza atılan bildirinin “sonuna kadar arkasında duracağını" ifade ederek, 1967 sınırları temelinde bağımsız bir Filistin Devleti kurulana kadar bu mücadelenin hız kesmeyeceğini vurguladı. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti için hedefiyle çalışmalar sürdürülecek.

İKİ KIRMIZI ÇİZGİ VAR

Türkiye'nin Gazze konusunda iki kırmızı çizgisi bulunuyor. Bunlardan ilki Siyonist İsrail’in Filistinlilere yönelik yürüttüğü sürgün politikasını durdurmak. Türkiye'nin ikinci kırmızı çizgisi de Gazze’nin işgalinin önlenmesi olduğu belirtiliyor. Öte yandan Filistin Devleti’nin tanınması için mücadele veren Türkiye, Batılı ülkelerin Filistin'i tanıma adımlarını da iki devletli çözüme giden sürecin kilometre taşı olarak görüyor.







